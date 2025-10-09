Mój Paryż na aukcji: Fibak sprzedaje kolekcję życia. Co trafi pod młotek?

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2025-10-09 4:29

Legendarny tenisista i kolekcjoner Wojciech Fibak wystawia na aukcję ponad 150 dzieł ze swojej paryskiej kolekcji. 21 października w DESA Unicum pod młotek trafią obrazy mistrzów École de Paris, antyczne meble i obiekty rzemiosła artystycznego, które przez dekady zdobiły jego rezydencję w Boulogne.

  • Pod młotek trafi ponad 150 obiektów z kolekcji Wojciecha Fibaka, w tym dzieła Tadeusza Makowskiego, Meli Muter i Władysława Ślewińskiego
  • Aukcja w DESA Unicum odbędzie się 21 października, wystawa trwa do tego samego dnia przy ul. Pięknej 1A w Warszawie
  • Kolekcja pochodzi z paryskiej rezydencji tenisisty przy Rue des Arts, gdzie bywali Alain Delon, Robert De Niro i Daniel Olbrychski
  • Fibak zamyka paryski rozdział swojej działalności kolekcjonerskiej, by wspierać młodych artystów Nowego Pokolenia
Wojciech Fibak sprzedaje kolekcję z paryskiej rezydencji

Były tenisista nr 1 w rankingu deblistów, człowiek, którego w latach 80. wymieniano za granicą obok Wałęsy i Wojtyły, podejmuje symboliczną decyzję. Wojciech Fibak wystawia na aukcję znaczną część swojej kolekcji sztuki, która przez lata tworzyła niepowtarzalny klimat jego paryskiej posiadłości w Boulogne.

To nie zwykła wyprzedaż majątku. Kolekcja Fibaka była pierwszą prywatną kolekcją szeroko zaprezentowaną w Polsce po przemianach 1989 roku. Wystawa w warszawskim Muzeum Narodowym w 1992 roku uformowała kanon polskiego kolekcjonerstwa i otworzyła drogę innym prywatnym zbieraczom.

Aukcja DESA Unicum: od Makowskiego po secesyjne meble

Na aukcję 21 października trafi szeroki przekrój obiektów reprezentujących różne epoki i style. Najważniejszą część stanowią dzieła artystów związanych z École de Paris – polskich twórców, którzy w pierwszej połowie XX wieku tworzyli w stolicy Francji.

Wśród najcenniejszych pozycji znajdą się prace Tadeusza Makowskiego, Meli Muter, Władysława Ślewińskiego, Eugeniusza Zaka, Leopolda Gottlieba i Zygmunta Menkesa. Kolekcja obejmuje także dzieła Piotra Michałowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Rafała Malczewskiego i Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Fibak nie ograniczał się tylko do malarstwa. Pod młotek trafią również meble z epoki Ludwika XVI, obiekty secesji wiedeńskiej, srebra i platery. Najmłodsza praca to obraz Marcina Maciejowskiego z 1999 roku.

Pałac przy Rue des Arts: gdzie bywali Delon i De Niro

Prezentowane obiekty przez lata tworzyły wystrój wyjątkowej posiadłości przy Rue des Arts w Paryżu. Fibak nabył ją w 1981 roku i sprowadził najlepszych francuskich architektów, by doprowadzić budynek do świetności w XVII-wiecznym stylu.

Lokalizacja była nieprzypadkowa – z jednej strony naprzeciwko kortów Rolland Garros z lat 20., z drugiej dawnych pracowni Le Corbusiera i Chagalla. W odrestaurowanej willi regularnie bywali Daniel Olbrychski, Sławomir Mrożek, Alain Delon, Robert De Niro i Jean-Paul Belmondo. W pałacu miało odbyć się głośne wesele fotografa mody Gillesa Bensimona z Kelly Klein.

Kolekcja Fibaka: od galerii w Poznaniu po Muzeum Narodowe

Historia kolekcjonowania sztuki przez Fibaka rozpoczęła się niekonwencjonalnie. Pierwszy obraz kupił w Poznaniu jako dziewiętnastolatek, w czasach gdy w PRL tworzenie prywatnego zbioru nie było ani łatwe, ani powszechne.

Przełomem były lata 70., gdy młody tenisista podróżując po świecie, zetknął się z galeriami Nowego Jorku i Paryża. Korzystając ze światowej popularności, konsekwentnie budował markę Polski, promując nieznane wówczas nazwiska polskich artystów.

Fibak prowadził także galerię "Albert 1er", gdzie promował artystów Szkoły Paryskiej, w tym Melę Muter, której sztuka pozostawała wówczas nierozpoznawalna. Jego zbiory były eksponowane w ponad 20 publicznych muzeach i galeriach w całej Polsce, a od 2001 roku również w Galerii Fibak przy Krakowskim Przedmieściu.

Nowy rozdział: wsparcie dla młodych artystów

Decyzja o wystawieniu kolekcji na aukcję symbolicznie zamyka paryski rozdział w życiu Fibaka. Kolekcjoner nie żegna się jednak ze sztuką – kieruje swoją uwagę ku przyszłości, koncentrując się na wspieraniu młodych artystów Nowego Pokolenia.

– Zgromadzone przez dekady dzieła nie stanowiły wyłącznie prywatnego zbioru o wysokiej wartości artystycznej; były także narzędziem promocji polskich twórców – podkreśla dom aukcyjny DESA Unicum.

Wystawa "Mój Paryż. Dzieła wybrane z kolekcji Wojciecha Fibaka" to kolejna – po prezentacjach zbiorów Grażyny Kulczyk, Jana Borysewicza i Andy Rottenberg – wystawa kolekcji znanej postaci organizowana w DESA Unicum. Ekspozycję można oglądać do 21 października w siedzibie przy ul. Pięknej 1A w Warszawie.

DESA Unicum to największy dom aukcyjny w Europie Środkowo-Wschodniej i jedyna polska instytucja w TOP10 największych domów aukcyjnych w Europie według rankingu Artnet. Rocznie realizuje ponad 200 aukcji.

