"Moje zdrowie" – nowy bilans zdrowia dla dorosłych

W poniedziałek weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia, które oficjalnie uruchamia program profilaktyczny "Moje zdrowie".

Jak podkreśla minister Leszczyna, program ma na celu wprowadzenie nawyku regularnych badań profilaktycznych, podobnych do tych, które od lat są standardem w opiece nad dziećmi i młodzieżą.

- "Od dziesięcioleci jesteśmy przyzwyczajeni do okresowych profilaktycznych badań dzieci i młodzieży. W ten sposób rodzice dbają o to, czy ich dziecko rozwija się prawidłowo, czy nie pojawiły się wady rozwojowe lub choroby. Bardzo często jednak dorośli zapominają, aby taką samą troską otoczyć samych siebie. Dlatego dzisiaj wprowadzamy taki bilans zdrowia również dla osoby dorosłej" – powiedziała ministra zdrowia, cytowana w komunikacie resortu zdrowia.

Kto może skorzystać z programu "Moje zdrowie"?

Osoby w wieku od 20 do 49 lat będą mogły skorzystać z nowego bilansu "Moje zdrowie" nie częściej niż raz na 5 lat, natomiast osoby powyżej 49. roku życia – nie częściej niż co 3 lata. Warunkiem jest również upływ co najmniej 12 miesięcy od ostatniego badania w ramach programu "Profilaktyka 40 Plus", który zakończył się 30 kwietnia.

Jak wygląda procedura?

Pierwszym krokiem jest wypełnienie ankiety (kwestionariusza bilansu zdrowia), którą można wypełnić samodzielnie przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub z pomocą lekarza, pielęgniarki, położnej lub profilaktyka. Ankieta ma na celu zebranie szczegółowych informacji na temat stylu życia, czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, onkologicznych, stanu zdrowia psychicznego, wykształcenia i środowiska życia pacjenta. Po zatwierdzeniu kwestionariusza generowane jest zlecenie na badania.

Zakres badań w programie "Moje zdrowie"

Program obejmuje zarówno podstawowe, jak i rozszerzone badania diagnostyczne.

Podstawowe badania diagnostyczne:

Morfologia krwi

Stężenie glukozy we krwi

Poziom kreatyniny we krwi wraz z oszacowaną wartością eGFR (parametr dotyczący nerek)

Lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, cholesterol nie-HDL oraz triglicerydy)

Hormon tyreotropowy (TSH - wykrywa zaburzenia czynności tarczycy)

Badanie ogólne moczu

Rozszerzone badania diagnostyczne (zlecane w zależności od wieku i wyniku ankiety):

Aminotransferaza alaninowa (ALAT)

Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT)

Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP) - próby wątrobowe

PSA całkowity (wskaźnik przerostu prostaty) u mężczyzn powyżej 50 roku życia

Anty-HCV (wirusowe zapalenie wątroby typu C)

Lipoproteina A – wykonywana raz w życiu między 20 a 40 rokiem życia (ocena ryzyka chorób sercowo-naczyniowych).

Wizyta podsumowująca i Indywidualny Plan Zdrowotny

Po wykonaniu badań pacjent udaje się na wizytę podsumowującą do lekarza, pielęgniarki lub położnej. Podczas wizyty mierzone jest ciśnienie tętnicze, tętno, waga, wzrost, obwód talii, obwód bioder, wyliczane jest BMI i WHR. Oceniane jest również "globalne ryzyko sercowo-naczyniowe". Osoby od 60. roku życia mogą zbadać swoje funkcje poznawcze.

Pacjent otrzymuje analizę wyników badań laboratoryjnych i ankiety oraz Indywidualny Plan Zdrowotny (IPZ), który zawiera informacje o zidentyfikowanych czynnikach ryzyka, zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia, kalendarz zalecanych szczepień i listę zalecanych interwencji prozdrowotnych.

