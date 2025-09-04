- SGF, niemiecki producent części samochodowych złożył wniosek o upadłość mimo wysokiej sprzedaży, z powodu nadmiernego zadłużenia.
- To upadłość w zarządzie własnym, mająca na celu znalezienie inwestora dla niemieckich zakładów, które zatrudniały 680 pracowników.
- Pracownicy SGF są zaskoczeni i obawiają się zwolnień, mimo zabezpieczenia świadczeń.
Niemiecki producent części samochodowych ogłasza upadłość
Süddeutsche Gelenkscheibenfabrik (SGF), znany na całym świecie dostawca elementów do układów napędowych, rozpoczął działalność w 1946 roku. Przez dekady firma uchodziła za stabilnego partnera największych producentów samochodów, w tym Mercedes-Benz. Mimo tego wniosek o upadłość trafił właśnie do sądu w Mühldorf am Inn.
Zaskoczenie wśród pracowników było ogromne – wielu z nich przebywało wtedy na urlopie wypoczynkowym. Jak informuje Money.pl, "mają być zabezpieczone poprzez prefinansowanie świadczeń z tytułu niewypłacalności".
Upadłość w zarządzie własnym i nadzór sądu
Wniosek obejmuje tzw. upadłość w zarządzie własnym, co oznacza, że dotychczasowy zarząd formalnie pozostaje na stanowisku, jednak jego działania będzie kontrolował wyznaczony zarządca sądowy. Dla załogi oznacza to ryzyko zwolnień i niepewność co do wypłaty pensji.
Na stronie firmy można przeczytać, że w 2024 roku SGF zatrudniał 680 pracowników w pięciu krajach. Skala cięć w Niemczech wciąż pozostaje niejasna.
Zadłużenie i walka o inwestora
Jak przedsiębiorstwo, które rok wcześniej sprzedało produkty za 109 mln euro, znalazło się na krawędzi upadku? Przyczyną jest nadmierne zadłużenie i brak płynności finansowej. Firma nie była w stanie na bieżąco obsługiwać zobowiązań.
Upadłość ma jednak charakter ochronny – jej celem jest danie czasu na znalezienie inwestora, który przejąłby niemieckie zakłady i przywrócił je na rynek. Oddziały w Czechach, USA, Japonii, Chinach i Tajlandii na razie nie są objęte postępowaniem.
Czym zajmuje się SGF?
Firma specjalizuje się w produkcji tarcz przegubowych do wałów kardana i kolumn kierowniczych, tłumików drgań, mocowań wydechu, amortyzatorów oraz różnorodnych elementów gumowo-metalowych do systemów łożyskowania. To podzespoły kluczowe dla funkcjonowania nowoczesnych pojazdów, co sprawia, że jej problemy odbiły się szerokim echem w branży.