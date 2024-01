i Autor: AP Photo/Michel Euler; Twitter/Elon Musk

Musk pokazał robota, który odbierze ludziom pracę? Jest jeden problem

Robot składający pranie – czy to możliwe wybawienie od obowiązków domowych? Elon Musk opublikował niedawno w mediach społecznościowych film przedstawiający humanoidalnego robota, który precyzyjnie składa koszulkę. Internauci jednak zarzucają Muska manipulację. Sam Musk przyznał, że film przedstawiający robota Tesli o nazwie Optimus, składającego koszulkę, "jeszcze nie jest możliwy". To wyznanie pozostawiło obserwatorów z pytaniem, jak w ogóle powstało to nagranie.