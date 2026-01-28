Myślał, że zgarnie 90 tys. zł! Seniorka zrobiła z oszusta pośmiewisko

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-01-28 15:38

81-latka z Lublina przechytrzyła oszusta, który podawał się za policjanta i próbował wyłudzić 90 tys. zł - pisze serwis interia.pl. Dzięki czujności seniorki oraz współpracy z prawdziwą policją 34-latek z Olsztyna został zatrzymany na gorącym uczynku, grozi mu nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Pomarszczone dłonie seniora trzymają smartfon obok stosu banknotów studziesięciozłotowych. Symboliczny obraz oszustw na policjanta skierowanych do osób starszych. Więcej o tym na Super Biznes.

i

Autor: Wygenerowane przez AI Pomarszczone dłonie seniora trzymają smartfon obok stosu banknotów studziesięciozłotowych. Symboliczny obraz oszustw "na policjanta" skierowanych do osób starszych. Więcej o tym na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • Oszust próbował wyłudzić 90 tys. zł od 81-letniej seniorki w Lublinie, podając się najpierw za pracownika poczty, a potem za policjanta.
  • Fałszywy funkcjonariusz polecił kobiecie wyrzucić przez okno torbę z oszczędnościami, aby "zabezpieczyć" je przed przestępcami.
  • Seniorka zachowała zimną krew, powiadomiła syna i prawdziwą policję, która zatrzymała oszusta na gorącym uczynku.
  • 34-latkowi grozi do 8 lat więzienia za usiłowanie oszustwa, a policja apeluje o ostrożność, przypominając, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy w ten sposób.

Oszust podawał się za policjanta i pracownika poczty

Do próby oszustwa doszło w Lublinie, w dzielnicy Kalinowszczyzna. 34-letni mieszkaniec Olsztyna obrał znany schemat działania, często wykorzystywany wobec seniorów. Najpierw zadzwonił do 81-letniej kobiety, podając się za pracownika poczty. Chwilę później na jej telefon trafiło kolejne połączenie – tym razem od rzekomego policjanta.

Mężczyzna przekonywał, że seniorka znalazła się na celowniku przestępców, a wcześniejszy rozmówca miał być jednym z nich. Choć kobieta nie wiedziała jeszcze, że za obiema rozmowami stoi ta sama osoba, od początku miała przeczucie, że coś się nie zgadza.

Próba wyłudzenia 90 tys. zł metodą „na policjanta”

Fałszywy funkcjonariusz wmówił 81-latce, że jej oszczędności są zagrożone i należy je natychmiast zabezpieczyć. W tym celu polecił jej zapakować 90 tys. zł do torby i wyrzucić ją przez okno. Jak zapewniał, była to jedyna metoda, by pieniądze nie trafiły w ręce przestępców.Tego typu historie są charakterystyczne dla oszustw metodą „na policjanta”, w których przestępcy wywierają presję czasu i grają na emocjach ofiar.

81-latka zachowała zimną krew i współpracowała z policją

Seniorka nie dała się jednak zmanipulować. Skontaktowała się z synem oraz prawdziwą policją, informując o próbie oszustwa. Zamiast pieniędzy do torby zapakowała książki, a cała akcja była prowadzona pod nadzorem funkcjonariuszy. Gdy torba wylądowała pod balkonem, na miejscu czekali już policjanci. 34-latek został zatrzymany na gorącym uczynku, zanim zdążył uciec z rzekomymi oszczędnościami.

Zatrzymanie i możliwa kara do 8 lat więzienia

Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące. Za tego typu przestępstwo grozi mu nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Policja ponownie apeluje, by seniorzy zachowali ostrożność i pamiętali, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani wyrzucanie ich przez okno.

PTNW Balcerowicz

Polecany artykuł:

Przepracował 67 lat i dostaje krocie. ZUS ujawnił najwyższą emeryturę w Polsce
QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL?
Pytanie 1 z 20
Co w PRL oznaczało przejście na emeryturę dla wielu ludzi?
QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OSZUSTWO
SENIORZY