Kurki z patelni po podlasku

Przebojowy przepis na smażone grzyby. Prosto i smacznie dzięki dodatkowi czosnku i koperku. Pokochacie tak przyrządzone kurki od pierwszego kęsa!

Składniki:

500 g kurek100 g masła2 ząbki czosnku, drobno posiekanego1 łyżka posiekanego koperkusól i pieprz do smaku

Przygotowanie:

Grzyby oczyścić za pomocą szczoteczki, nóżki przyciąć, umyć pod bieżącą wodą i odsączyć. Na patelni rozgrzać masło dodać czosnek i smażyć 1 minutę. Dodać kurki i smażyć do chwili, gdy częściowo odparuje sok, który wypuszczą grzyby. Na koniec przyprawić solą i pieprzem oraz posiekanym koperkiem. Wymieszać. Podawać ze smażonymi ziemniakami do steków i kotletów.

Pizza z borowikami i kurkami

Grzybowa pizza bianca to pyszna wersja klasycznego przepisu na pizzę. Tajemnica idealnego smaku tkwi w salsa bianca, czyli białym sosie beszamelowym z tartym serem i przyprawami.

Składniki:

1 gotowe ciasto na pizzę, 380 g300 ml mleka 2 łyżki masła2 łyżki mąki1 szklanka mieszanki startych serów żółtych2 łyżki startego parmezanu lub pecorino lub bursztynu1/2 łyżeczki czosnku granulowanegosól i pieprz do smaku200-250 g świeżych grzybów leśnych: prawdziwków (borowików szlachetnych) i kurek (pieprznika jadalnego)

Przygotowanie:

Grzyby oczyścić, umyć pod bieżącą wodą, osączyć, pokroić wzdłuż na plasterki. Małe grzyby pozostawić w całości. W rondlu rozpuścić masło, dodać mąkę i zrobić białą zasmażkę. Wlać mleko i mieszając trzepaczką doprowadzić do wrzenia. Do tak powstałego sosu dodać 3/4 startego sera żółtego oraz starty parmezan (lub inny twardy ser dojrzewający), wymieszać i podgrzewać do całkowitego rozpuszczenia. Sos przyprawić czosnkiem, pieprzem i ewentualnie solą. Ciasto rozwałkować lub rozciągnąć, formując wałeczek wokół placka, aby sos nie spływał. Powierzchnię ciasta pokryć warstwą sosu, na nim ułożyć grzyby. Posypać pozostałym serem. Wstawić do piekarnika i piec około 10-15 minut lub do zrumienienia boków pizzy.

Makaron z grzybami

Składniki:

250 g makaronu 2 łyżki oliwy1 cebula, pokrojona w kostkę300 g grzybów leśnych, oczyszczonych, umytych, pokrojonych i obgotowanych2 ząbki czosnku, przeciśnięte przez praskę lub drobno posiekane1 łyżka posiekanego świeżego tymianku lub ½ łyżeczki suszonego¼ łyżeczki pieprzu mielonego½ szklanki tartego parmezanu¼ szklanki wody z gotowania makaronusól

Przygotowanie:

Makaron gotować w osolonym wrzątku. Gdy makaron się gotuje, na rozgrzanej oliwie zeszklić cebulę. Dodać grzyby i smażyć przez 5 minut. Dodać posiekany czosnek, tymianek, pieprz oraz parmezan. Zamieszać. Dolać wody z gotowania makaronu. Mieszać razem do rozpuszczenia sera i uzyskania kremowego sosu. Do sosu dodać odcedzony makaron ugotowany al dente. Wymieszać i podawać od razu.

Zupa ze świeżych grzybów

Składniki:

350-400 g borowików 2 ziemniaki średniej wielkości1 marchew1 cebula50 g suchego makaronu np. krajanki2 łyżki masłasól i pieprz do smaku

Przygotowanie:

Grzyby oczyścić, umyć pod bieżącą wodą, osączyć. Pokroić na kawałki wielkości kęsa. Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Marchew pokroić w słupki lub zetrzeć na tarce o dużych otworach. Cebulę drobno posiekać. W rondlu z grubym dnem rozgrzać masło. Dodać cebulę oraz marchew i smażyć 2-3 minuty. Dodać pokrojone grzyby i smażyć jeszcze 2 minuty, mieszając, aby grzyby nie przywarły do dna naczynia. Wlać 1,5 l wody, czyli około 6 szklanek. Doprowadzić do wrzenia. Przyprawić solą oraz pieprzem. Do wrzącej zupy dodać pokrojone ziemniaki oraz suchy makaron. Gotować około 10 minut lub do chwili, gdy ziemniaki i makaron będą ugotowane. Rozlać do talerzy i podawać z kromką świeżego chleba.

Tarta grzybowa

Składniki:

230-260 g gotowe ciasta kruchego na tartę500 g grzybów leśnych, oczyszczonych, umytych i obgotowanych1 łyżka oliwy1 łyżka masła1 cebula pokrojona w półtalarki1 ząbek czosnku, posiekany¼ szklanki serka mascarpone¼ szklanki mleka2 duże jajka½ szklanki świeżo startego sera mozzarella¼ szklanki świeżo startego parmezanusól i pieprz do smaku

Przygotowanie:

Na rozgrzanej mieszaninie oliwy i masła zeszklić cebulę i czosnek. Dodać grzyby i smażyć przez 5 minut, od czasu do czasu mieszając. Przyprawić solą oraz pieprzem. Przestudzić. Ciastem wyłożyć blachę do pieczenia. Ciasto wielokrotnie nakłuć widelcem. Na wierzchu ułożyć pergamin, obciążyć fasolą. Piec przez 15 minut w temp. 180 st. Serek mascarpone zmiksować z mlekiem i jajkami. Dodać do mieszaniny ser. Przyprawić pieprzem. Na podpieczonym cieście ułożyć usmażone grzyby. Na wierzch wylać serowo-jajeczną mieszaninę. Wstawić do rozgrzanego piekarnika i piec przez 20 minut w temp. 180 st.

Sos kurkowy do kurczaka

Składniki:

1 łyżka klarowanego masła lub oleju 1 mała cebula3 ząbki czosnku300 g kurek1/2 szklanki śmietanki kremówki 30-36%1/2 szklanki bulionu warzywnego lub drobiowegosól i pieprz do smaku1 łyżka posiekanej natki pietruszki

Przygotowanie:

Kurki opłukać i osuszyć. Duże grzyby kroimy na dwie lub trzy części, mniejsze zostawiamy w całości. Cebulę pokroić w drobną kostkę, czosnek bardzo drobno posiekać. Rozgrzać masło lub olej na dużej patelni, dodać cebulę i smażyć na średnim ogniu przez około 5 minut, aż się zeszkli. Dodać czosnek i smażyć jeszcze przez minutę. Dodać kurki, smażyć na dużym ogniu przez 2 minuty. Wlać śmietanę, bulion i dusić przez kolejne 2 minuty. Doprawić solą i pieprzem, oraz posiekaną natką pietruszki.

Grzyby w occie

Grzyby leśne marynowane w słodko-kwaśnej zalewie octowej są przepysznym dodatkiem do wędlin, sałatek i innych przystawek. Ich lekko pikantny smak doskonale podkreślają korzenne przyprawy.

Składniki:

2,5 kg grzybów leśnych

8 słoików typu twist o pojemności 0,25 l

5 szklanek wody

1 szklanka octu spirytusowego (10%)

1 płaska łyżka soli

6 płaskich łyżek cukru

przyprawy: 4 listki laurowe, 2 łyżeczki ziaren gorczycy, 2 łyżeczki pieprzu ziarnistego, 1 łyżeczka ziela angielskiego w ziarnach, 1 łyżeczka goździków

Sposób przygotowania:

Z wody, octu i przypraw przygotować marynatę. Zagotować ją, a następnie utrzymywać wrzenie przez 5 minut. Zdjąć z ognia. Odstawić.

Oczyszczone grzyby wrzucić do osolonego wrzątku i gotować na wolnym ogniu bez przykrycia przez 10-15 minut. Grzyby odcedzić.

Słoiki napełnić gorącymi grzybami do 2/3 wysokości. Zalać wrzącą marynatą. Przyprawy z zalewy octowej rozdzielić między słoiki. Zakręcić pokrywki. Postawić do góry dnem. Pozostawić do całkowitego ostygnięcia.