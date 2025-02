i Autor: Shutterstock

Spłata kredytu

Na kłopoty kredytobiorców - restrukturyzacja. Wchodzi w życie nowe prawo

Do ustawy o kredycie konsumenckim dodano artykuł 21a, w którym narzucono kredytodawcom zobowiązanie do zaproponowania klientowi opóźniającemu się ze spłatą opcji wnioskowania o restrukturyzację zadłużenia - to najważniejsza zmiana. Taka opcja była dostepna wyłącznie dla hipotek, teraz, nowe prawo, które już weszło w życie, obejmie kredyty konsumpcyjne, pożyczki i karty kredytowe.