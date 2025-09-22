Na rynkach walut jest stabilizacja. Kursy walut nie wskazują na większe wahnięcia

Kursy walut w poniedziałek, 22 września 2025 roku. O poranku euro kosztuje 4,26 zł, dolar amerykański 3,63 zł, funt brytyjski 4,89 zł, zaś frank szwajcarski 4,56 zł. Na rynkach walut widać stabilizację. Te czynniki mają wpływ na kursy walut.

i Rozrzucone banknoty euro o nominałach 5, 10, 20, 50 i 100 symbolizują stabilizację na rynkach walutowych, o której można przeczytać na portalu Super Biznes. Obrazuje to aktualne kursy euro, dolara, funta i franka, wpływające na gospodarkę.