Złoty lekko słabnie względem euro i dolara amerykańskiego. Kursy walut 16.09.2025

Agnieszka Grotek
2025-09-16 8:15

Kursy walut 16 września 2025 roku. O poranku euro kosztuje 4,25 zł, dolar amerykański 3,61 zł, funt brytyjski 4,91 zł, zaś frank szwajcarski 4,54 zł. Można zauważyć lekkie umocnienie euro i dolara amerykańskiego. Te czynniki mają wpływ na kursy walut.

Stos banknotów, w tym 5 i 10 euro, otoczonych różnymi, nieokreślonymi walutami z różnych krajów, symbolizujący światowy rynek finansowy i wahania kursów. O kursach walut i ich wpływie na gospodarkę przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.

Jakie są kursy walut o poranku we wtorek 16 września 2025 roku? O poranku euro kosztuje 4,25 zł, dolar amerykański 3,61 zł, funt brytyjski 4,91 zł, zaś frank szwajcarski 4,54 zł. W porównaniu z ostatnimi dniami można zauważyć lekkie umocnienie się euro i dolara amerykańskiego względem polskiego złotego. Wzrosty są niewielkie, ale coś tutaj się dzieje. Co wpływa na kursy walut?

  • Polityka monetarna banków centralnych: Decyzje dotyczące stóp procentowych, programów skupu aktywów (tzw. luzowanie ilościowe) mają bezpośredni wpływ na atrakcyjność danej waluty dla inwestorów. Wyższe stopy procentowe zazwyczaj przyciągają kapitał zagraniczny, co wzmacnia walutę.
  • Inflacja: Wysoka inflacja w danym kraju osłabia jego walutę, ponieważ zmniejsza siłę nabywczą pieniądza.
  • Wzrost gospodarczy: Silny wzrost gospodarczy zazwyczaj wzmacnia walutę, ponieważ sygnalizuje dobrą kondycję gospodarki i przyciąga inwestycje.
  • Sytuacja polityczna: Stabilność polityczna i przewidywalność prawa sprzyjają inwestycjom i wzmacniają walutę. Niepewność polityczna, konflikty zbrojne czy zmiany rządów mogą osłabić walutę.
  • Saldo bilansu płatniczego: Nadwyżka w bilansie płatniczym (eksport przewyższa import) zazwyczaj wzmacnia walutę, ponieważ oznacza większy popyt na nią ze strony zagranicznych nabywców.
  • Spekulacja: Działania spekulacyjne na rynku walutowym mogą powodować krótkotrwałe, ale gwałtowne wahania kursów.
  • Nastroje rynkowe: Ogólny sentyment inwestorów, ich apetyt na ryzyko lub awersja do niego, również wpływają na kursy walut. W czasach niepewności inwestorzy często uciekają do tzw. bezpiecznych przystani, takich jak dolar amerykański czy frank szwajcarski.
Ryszard Florek - Prezes FAKRO - Karpacz 2025
