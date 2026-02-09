Leo Express odnotował dynamiczny wzrost liczby pasażerów na trasie Praga – Kraków, zyskując ponad 50 tys. podróżnych w 2025 roku.

Od 1 marca przewoźnik uruchamia nową trasę Warszawa – Kraków – Praga z dwoma kursami dziennie.

Pasażerowie mogą liczyć na komfortowe warunki podróży, w tym darmowe Wi-Fi, catering oraz klasę premium all inclusive.

Czy to początek rewolucji na polskich torach ?

Rekordowy wzrost liczby pasażerów Leo Express

Czeski przewoźnik kolejowy Leo Express zakończył 2025 rok z bardzo dobrymi wynikami na trasie Praga – Kraków. Z połączenia skorzystało ponad 50 tysięcy pasażerów, co oznacza wzrost aż o 152 proc. w porównaniu z 2024 rokiem. Spółka obsługuje tę trasę nieprzerwanie od 2018 roku, a zainteresowanie połączeniem wyraźnie przyspieszyło w ostatnich miesiącach.

„Jeszcze szybszy był wzrost liczby pasażerów w ostatnich trzech miesiącach (listopad 2025 r. – styczeń 2026 r.), kiedy Leo Express wprowadził codzienną obsługę połączeń Kraków – Praga. W tym okresie liczba pasażerów wzrosła rok do roku o 228 proc.” – zakomunikowała spółka.

Nowa trasa Praga – Kraków – Warszawa od 1 marca

Kluczową zmianą w ofercie będzie uruchomienie nowego połączenia Warszawa – Kraków – Praga. Jak zapowiedział prezes Leo Express Petr Köhler, pociągi zaczną kursować na tej trasie od 1 marca z częstotliwością dwóch kursów dziennie w każdym kierunku. Odjazdy z Warszawy zaplanowano na 7.21 i 22.36, natomiast z Krakowa do Warszawy na 3.25 oraz 18.45.

Standard podróży i dodatkowe przystanki

Na trasie Warszawa – Kraków – Praga standardem będą bezpłatne wi-fi, catering serwowany do miejsca oraz niskopodłogowe składy. Nowością stanie się klasa premium all inclusive z w pełni rozkładanymi fotelami, pełniącymi funkcję strefy nocnej. Pociągi zatrzymają się m.in. na stacjach Opoczno Południe, Włoszczowa Północ oraz Oświęcim, a wybrane kursy obsłużą także Racibórz, Rybnik, Tychy i Mysłowice.

Dalszy rozwój połączeń międzynarodowych

W całej siatce połączeń w Czechach, na Słowacji i w Polsce Leo Express przewiózł w 2025 roku 4,5 mln pasażerów, czyli o 19 proc. więcej rok do roku. W 2026 roku przewoźnik zakłada wzrost do ponad 6 mln podróżnych, m.in. dzięki nowym trasom, w tym planowanemu na czerwiec 2026 r. połączeniu Przemyśl – Frankfurt nad Menem Flughafen.

