Po miesiącach napięć zarząd Dino Polska spotka się ze związkowcami, by omówić narastający konflikt.

Związkowcy przedstawią zarządowi szereg postulatów, dotyczących m.in. podwyżek wynagrodzeń, warunków pracy i przestrzegania prawa pracy.

Czy to spotkanie otworzy nowy rozdział w relacjach między Dino a pracownikami?

Spotkanie zarządu Dino ze związkowcami

Po długim okresie milczenia ze strony pracodawcy dochodzi do pierwszego oficjalnego spotkania pomiędzy zarządem Dino Polska a przedstawicielami związków zawodowych. Inicjatywa rozmów wyszła tym razem od sieci handlowej, co związkowcy odbierają jako sygnał zmiany podejścia do narastającego konfliktu.

– „Otrzymaliśmy potwierdzenie terminu spotkania z Zarządem Dino Polska. Spotkanie odbędzie się 10 lutego o godz. 12.00 w Katowicach” – poinformował Bankier.pl Wojciech Jendrusiak, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy.

Problemy pracowników Dino

Podczas rozmów z zarządem Dino związkowcy zamierzają poruszyć szereg kwestii, które od miesięcy budzą sprzeciw pracowników. Na liście tematów znalazły się m.in. podwyżki wynagrodzeń, brak Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także niedostateczna obsada kadrowa w marketach i magazynach.

Związki zwracają również uwagę na presję na wydajność pracy, zbyt niską temperaturę w sklepach, a także praktyki polegające na potrącaniu środków z premii na naprawy sprzętu czy zakup środków czystości. Wątpliwości budzi także jakość posiłków regeneracyjnych w centrach dystrybucji, zakaz urlopów w sezonie letnim oraz sytuacja osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dino a prawo pracy i uprawnienia związkowe

Jednym z najważniejszych punktów spotkania mają być także zarzuty dotyczące naruszania Kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Związkowcy wskazują m.in. na brak dostępu do dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, takich jak Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania.

W tle rozmów pozostają również wątpliwości dotyczące stosowania przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dla pracowników Dino najbliższe spotkanie może okazać się kluczowe dla dalszego dialogu i poprawy warunków zatrudnienia w sieci.

PTNW Balcerowicz