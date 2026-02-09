Stopa bezrobocia w styczniu wyższa niż w grudniu

Początek roku przyniósł niewielki wzrost liczby osób bez pracy. Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w styczniu w urzędach pracy zarejestrowanych było 934,8 tys. osób. To o 47 tys. więcej niż w grudniu ubiegłego roku. Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2026 r. wyniosła 6,0 proc., co oznacza wzrost o 0,3 pkt proc. w porównaniu do grudnia.

Dane pokazują też spore różnice regionalne. Tradycyjnie już najłatwiej o pracę jest w województwie wielkopolskim, gdzie wskaźnik bezrobocia wyniósł zaledwie 3,8 proc. Na drugim biegunie znalazło się województwo warmińsko-mazurskie z wynikiem 9,9 proc.

Piotr Arak: Widzimy niepokojące sygnały. Bezrobocie może wzrosnąć

Dlaczego bezrobocie rośnie na początku roku?

Stopa bezrobocia w styczniu 2026 r. wyniosła 6%, co stanowi wzrost o 0,3 punktu procentowego w stosunku do grudnia, ale jest to typowy sezonowy trend.

W urzędach pracy zarejestrowano 934,8 tys. osób, czyli o 47 tys. więcej niż miesiąc wcześniej, jednak dynamika wzrostu była niższa niż w poprzednich latach.

Mimo wzrostu bezrobocia, liczba ofert pracy wzrosła o 22,4% w porównaniu do grudnia, a prognozy na 2026 r. są optymistyczne.

Polska, z bezrobociem na poziomie 3,2% w grudniu 2025 r. (według Eurostatu), należy do krajów UE z najniższą stopą bezrobocia.

Choć liczby mogą na pierwszy rzut oka wyglądać niepokojąco, eksperci uspokajają. Taki wzrost na początku roku to zjawisko, do którego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Wynika głównie z dwóch powodów: wygasania umów o pracę zawieranych do końca roku oraz sezonowego charakteru zatrudnienia w niektórych branżach, jak budownictwo czy rolnictwo.

Co więcej, tegoroczny wzrost jest łagodniejszy niż w poprzednich latach. Resort pracy podkreśla:

„Wzrost liczby bezrobotnych w styczniu jest zjawiskiem typowym dla tego okresu roku i wynika m.in. z sezonowości zatrudnienia oraz wygasania części umów zawieranych do końca roku. Warto podkreślić, że dynamika wzrostu bezrobocia w styczniu br. była niższa niż w analogicznych miesiącach w latach 2023–2025.”

Jednocześnie pojawił się też pozytywny sygnał. W styczniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy aż 25,4 tys. wolnych miejsc, co stanowi wzrost o ponad 22 proc. w stosunku do grudnia i pokazuje, że firmy wciąż aktywnie szukają rąk do pracy.

Jak Polska wypada na tle Unii Europejskiej?

Kiedy spojrzymy na szerszy obraz, sytuacja na polskim rynku pracy wygląda dobrze. Wystarczy porównać nasze wyniki z resztą krajów Wspólnoty. Tutaj z pomocą przychodzą dane Eurostatu, które używają nieco innej metodologii liczenia, ale doskonale pokazują ogólne trendy.

Według danych Eurostatu za grudzień 2025 r. Polska, ze stopą bezrobocia na poziomie 3,2 proc., znalazła się na drugim miejscu w całej Unii Europejskiej, tuż za Czechami (3,1 proc.). To wynik znacznie lepszy od unijnej średniej, która wyniosła 5,9 proc. Oznacza to, że mimo drobnych, sezonowych wahań, nasz rynek pracy pozostaje jednym z najzdrowszych i najbardziej stabilnych w Europie.

Jaka przyszłość czeka rynek pracy w 2026 roku?

Wszystko wskazuje na to, że zimowe spowolnienie jest tylko chwilowe. Eksperci z resortu pracy patrzą w przyszłość z optymizmem, a ich prognozy opierają się na solidnych fundamentach. Kluczowe będą najbliższe miesiące i wiosenne ożywienie gospodarcze, które co roku napędza zatrudnienie.

Prognozy na resztę 2026 roku są optymistyczne, a eksperci spodziewają się, że wiosenne ożywienie gospodarcze poprawi sytuację na rynku pracy. Firmy z branży budowlanej, usługowej i turystycznej znów zaczną intensywnie rekrutować, co powinno odwrócić obecny trend i doprowadzić do stopniowego spadku liczby bezrobotnych.

Jak informuje ministerstwo:

„Prognozy wzrostu gospodarczego na 2026 r. pozostają korzystne, co powinno sprzyjać poprawie sytuacji na rynku pracy w kolejnych miesiącach. Wraz z wiosennym ożywieniem w budownictwie i usługach oraz wzrostem aktywności rekrutacyjnej firm można oczekiwać stopniowego odwrócenia sezonowego trendu wzrostu bezrobocia.”