Dlaczego Bieruń już teraz planuje przyszłość po zamknięciu kopalni?

Choć do wygaszenia kopalni Piast zostało jeszcze ponad dziesięć lat, władze Bierunia nie zamierzają czekać. Zgodnie z umową społeczną z maja 2021 roku, ruch Piast zakończy wydobycie w 2035 roku. To pozornie odległa data, ale miasto już teraz chce być gotowe na transformację. Zamiast reagować na problem, woli mu zapobiegać.

Dlatego właśnie, przy wsparciu unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, uruchomiono projekt Urban Lab. Przez blisko rok studenci Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej, pod okiem prof. Adama Drobniaka i prof. Michała Stangela, analizowali potencjał tego miejsca. Ich zadaniem było stworzenie wstępnego banku pomysłów, które w przyszłości będą mogły zostać zrealizowane. Kluczowe jest, by proces zagospodarowania terenów pokopalnianych był dobrze przemyślany i rozłożony w czasie, a nie realizowany pod presją.

Nowe osiedla, parki i strefa biznesu. Co ma powstać na terenach po kopalni Piast?

Koncepcje przygotowane przez studentów są kompleksowe i odpowiadają na różne potrzeby społeczne i gospodarcze. Na stole leży kilka wariantów, a propozycje zagospodarowania terenów po kopalni Piast dotyczą zarówno budowy mieszkań, jak i tworzenia nowych miejsc pracy. To nie jest wizja jednego osiedla, ale całego, wielofunkcyjnego fragmentu miasta.

Główne pomysły można podzielić na kilka obszarów:

Mieszkalnictwo i usługi: Propozycje obejmują budowę osiedli z domami jedno- i wielorodzinnymi. Duży nacisk położono na ekologiczne rozwiązania, tereny zielone i przestrzenie wspólne dla mieszkańców. Wzdłuż tzw. parku liniowego miałby powstać pasaż z lokalami handlowo-usługowymi.

Kultura i edukacja: Aby zachować dziedzictwo regionu, zaproponowano utworzenie parku kulturowego ze ścieżką edukacyjną poświęconą górnictwu. Równie ważnym elementem jest pomysł stworzenia centrum edukacyjnego, które pomogłoby w przekwalifikowaniu byłych pracowników kopalni.

Biznes i logistyka: Teren ma ogromny potencjał gospodarczy. Koncepcje przewidują budowę nowoczesnego kompleksu logistycznego, który wykorzysta istniejącą infrastrukturę kolejową. Planowane są też dalsze tereny inwestycyjne oraz centrum wspierające lokalną przedsiębiorczość.

Kluczowa rola nowej drogi S1 i kolei

Wszystkie te plany nie powstają w próżni. Ich realizacja jest ściśle powiązana z ogromnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, które już teraz zmieniają oblicze regionu. Kluczowe znaczenie ma budowa drogi ekspresowej S1 z Mysłowic do Bielska-Białej. Jej odcinek przebiegający w pobliżu kopalni Piast ma być gotowy w połowie 2027 roku, co otworzy teren na nowe możliwości logistyczne i komunikacyjne.

Równie ważna jest rewitalizacja linii kolejowej Tychy – Oświęcim. Już teraz trwają prace nad odcinkiem do Bierunia Starego, a w planach jest budowa przystanku w sąsiedztwie terenów pokopalnianych. To pozwoli na stworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego, łączącego transport kolejowy, autobusowy oraz parkingi dla samochodów i rowerów.

Jak ocenił burmistrz Bierunia Sebastian Macioł, uczestnicy projektu dobrze zidentyfikowali potrzeby obszaru, a część z propozycji pokrywa się z dotychczasowymi planami i wizjami miasta. To pokazuje, że Bieruń nie czeka na problemy, ale już dziś szuka dla nich konkretnych rozwiązań, przygotowując się na życie po węglu.

