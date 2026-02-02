Setki górników na bruk. Symboliczny koniec górnictwa tuż za naszą granicą
- W sobotę Czesi zamkneli ostatnią kopalnię węgla kamiennego, kończąc ponad 250-letnią historię jego wydobycia i pozostawiając bez pracy około 900 osób.
- Decyzja o zamknięciu wynika z braku zapotrzebowania na surowiec (ostatnia elektrownia go używająca została zamknięta) oraz jego niskich cen, które nie pokrywają kosztów wydobycia.
- Wydobycie węgla kamiennego w Czechach drastycznie spadło z 35 mln ton w 1989 r. do mniej niż 1,2 mln ton w 2025 r.
- Kopalnia CzSM przedłużyła działalność przez wojnę w Ukrainie; teraz planuje wykorzystanie metanu i organizuje symboliczną uroczystość zakończenia wydobycia.
W sobotę (31 stycznia), Czechy definitywnie zakończyły wydobycie węgla kamiennego, zamykając ostatnią działającą kopalnię – CzSM. Ta symboliczna chwila oznacza koniec ponad 250-letniej historii czeskiego górnictwa węgla kamiennego i wiąże się z trudnymi konsekwencjami dla lokalnej społeczności.
Głównym powodem zamknięcia kopalni jest brak zapotrzebowania na węgiel kamienny. Ostatnia elektrownia wykorzystująca ten surowiec została już zamknięta, a niskie ceny węgla na rynku światowym sprawiają, że wydobycie staje się nieopłacalne. Koszty produkcji przewyższają zyski, co w dłuższej perspektywie czyni działalność kopalni ekonomicznie nieuzasadnioną.
Górnicy tracą pracę, region przechodzi transformację
Zamknięcie kopalni CzSM oznacza utratę pracy dla około 900 osób. To ogromny cios dla lokalnej społeczności, która od pokoleń związana jest z górnictwem. Spadek wydobycia węgla kamiennego w Czechach jest drastyczny – z 35 mln ton w 1989 roku do mniej niż 1,2 mln ton w 2025 roku. Te liczby odzwierciedlają głęboką transformację, jaką przechodzi region.
Rząd czeski przygotowuje programy wsparcia dla zwalnianych górników, oferując im pomoc w przekwalifikowaniu zawodowym i znalezieniu nowej pracy. Lokalne władze starają się przyciągnąć inwestorów, którzy mogliby stworzyć nowe miejsca pracy w innych sektorach gospodarki.
Polecany artykuł:
Kopalnia CzSM – od przedłużenia działalności do symbolicznego zamknięcia
Kopalnia CzSM miała zostać zamknięta już wcześniej, jednak ze względu na wojnę w Ukrainie i związane z nią problemy z dostawami energii, podjęto decyzję o przedłużeniu jej działalności. Teraz, po ustabilizowaniu się sytuacji na rynku, nadszedł czas na ostateczne zamknięcie.
Władze kopalni planują wykorzystanie metanu, który jest wydobywany razem z węglem, jako źródło energii. Organizowana jest również symboliczna uroczystość zakończenia wydobycia, która ma być okazją do uczczenia historii czeskiego górnictwa i oddania hołdu górnikom.
Polecany artykuł: