Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Nowa szefowa Polski 2050

Partia Szymona Hołowni od soboty (31 stycznia) ma nową szefową. Przewodniczącą Polski 2050 została Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (55 l.), minister funduszy i polityki regionalnej, którą w powtórzonej II turze wyborów poparło 350 członków partii.

Ekipa „Super Expressu” odwiedziła ostatnio w ramach cyklu „Politycy od kuchni” jej dom. Polityk wyjawiła m.in., że jej ojciec był wybitnym profesorem matematyki. Zdradziła też jak wygląda jej początek dnia oraz pokazała wnętrze swojego domu. Okazuje się, że posiada dość nietypową kolekcję pamiątek z całego świata.

Politycy od Kuchni - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Oświadczenie majątkowe Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Kolczyki w brylantami i nieruchomości

Wiele osób zastanawia się, ile przewodnicząca Polski 2050 może zarabiać i jaki posiada majątek. Zajrzeliśmy do jej oświadczenia majątkowego. To dokument opisujący stan majątku osobistego (oraz małżeńskiego) osób pełniących funkcje publiczne, składany corocznie. Dane, które podajemy poniżej, dotyczą stanu za 2024 r., ponieważ dokument za poprzedni rok pojawi się dopiero w maju.

Zgodnie z zawartymi tam informacjami polityk otrzymuje pieniądze z kilku źródeł. Głównym dochodem jest pensja z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, która wyniosła 258 710,80 zł. Kolejne 7 657,37 zł otrzymała w ramach umowy zlecenia z Fundacji Polska Od Nowa. 9,6 tys. zł uzyskała w ramach świadczenia 800+. Pełczyńska-Nałęcz czerpie też zyski z wynajmu dwóch mieszkań – 57 937 zł.

Jak wynika z dokumentu, w skład majątku nieruchomego wchodzi dom o pow. 229 mkw oraz mieszkania o pow. 61 i 47 mkw. Do tego dochodzi działka rekreacyjna o pow. 3 100 mkw, położona na wsi, z domkiem letniskowym w trakcie budowy.

Na koncie wspólnie z mężem mają 167 997 zł, 3 883 dolary, 65 016 euro, 9 061 franków szwajcarskich oraz 12 715 funtów brytyjskich. Do tego dochodzą papiery wartościowe: obligacje o wartości nominalnej 70 tys. zł oraz instrumenty giełdowe o wartości 70 tys. dolarów amerykańskich. Szefowa Polski 2050 nie zasiada w żadnej radzie nadzorczej, nie posiada udziałów w spółkach ani nie prowadzi działalności gospodarczej.

Z mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł wymienia samochód Skoda Octavia III 1.5 TSI z 2015 r. oraz kolczyki z brylantami. Co ciekawe, polityk udzieliła poręczenia kredytu na kwotę 54 tys. zł „na cele statutowe” swojej partii.