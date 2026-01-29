W Tłusty Czwartek 2026 spodziewany jest wzrost cen pączków o 3-4% rok do roku, podobnie jak w segmencie pieczywa.

Pomimo spadku cen mąki, cukru i masła, droższe jaja (o 15%) i olej rzepakowy (o 6%) nadal wpływają na koszty produkcji.

Za klasycznego pączka zapłacimy około 5 zł w sieciowych piekarniach, a nawet 2-3 zł w dyskontach, jednak cena "uczciwego" pączka to 7-9 zł.

Polacy zjedzą około 100 milionów pączków w Tłusty Czwartek 2026, co potwierdza ich ważną rolę w polskiej tradycji.

Tłusty czwartek 2026 i ceny pączków

Zbliżający się tłusty czwartek 2026 zapowiada się spokojniej niż pod względem cen sprzed kilku lat, choć podwyżki będą zauważalne. Według analiz rynku żywności wzrost cen pączków może być zbliżony do dynamiki obserwowanej w segmencie pieczywa, czyli na poziomie 3–4 proc. rok do roku. Choć część surowców potaniała, nie oznacza to automatycznego spadku cen gotowego produktu.

– „Wzrost cen rok do roku dla pączków może być zbliżony do wzrostu cen pieczywa, czyli ok. 3-4 proc. r/r w grudniu 2025 roku. Pomimo spadku cen mąki, ceny pieczywa w 2025 r. nie wyhamowały. Trend jest charakterystyczny dla całej kategorii produktów, w tym pączków” – zaznacza Weronika Szymańska-Wrzos, starsza analityczka sektora Food and Agri w Banku BNP Paribas, cytowana przez wp.pl.

Składniki pączków pod presją cen

Dane GUS, analizowane przez Bank BNP Paribas, pokazują, że największym obciążeniem dla producentów pozostają jaja, których ceny w grudniu 2025 r. były o 15 proc. wyższe niż rok wcześniej. W górę poszedł także olej rzepakowy – o 6 proc. r/r. Z kolei produkty takie jak mąka, cukier, mleko czy masło potaniały, co częściowo łagodzi presję kosztową.

Zdaniem Adama Paździora z Akademii Wypieków, to właśnie niższe ceny części surowców stabilizują rynek. – „Pomimo wzrostu płac i kosztów, to ceny kluczowych surowców są dziś niższe niż w 2025 r. To one w dużej mierze stabilizują końcową cenę pączka” – podkreśla ekspert.

Ile zapłacimy za pączki w 2026 roku

W sieciowych piekarniach ceny klasycznych pączków sięgają obecnie około 5 zł za sztukę, natomiast dyskonty oferują je nawet za 2–3 zł. Kluczową rolę odgrywa nadzienie oraz jakość użytych składników. Koszt samego surowca to zwykle 40 gr, a przy lepszych recepturach nawet 70 gr. Resztę ceny stanowią energia, praca, marketing i lokalizacja.

– „Czynnikiem decydującym o ostatecznej cenie pączka jest jego nadzienie” – wskazuje Adam Paździor.

Cena „prawdziwego” pączka

Na rynku pojawiają się pączki kosztujące 25 zł, a w ubiegłym roku rekordowe wypieki osiągały nawet 100 zł. Zdaniem ekspertów dobra, tradycyjna wersja – bez luksusowych dodatków – powinna kosztować 7–9 zł.

– „Jest to cena, która powinna pokryć dobrej jakości surowiec oraz koszty produkcji, jednocześnie zapewniając marżę sprzedawcy” – ocenia Adam Paździor.

Mimo rosnących kosztów pączek pozostaje ważnym elementem polskiej tradycji. Statystycznie Polak zjada w tym dniu 2,5 pączka, a łącznie konsumujemy około 100 milionów sztuk.

PTNW Balcerowicz