Oszczędności Hołowni stopniały z 29 tysięcy do zaledwie 10 tysięcy złotych w ciągu dwóch lat

Wartość funduszy inwestycyjnych wzrosła z 57 tysięcy do ponad 91 tysięcy złotych

W oświadczeniu zniknęło poręczenie wekslowe dla Polski 2050 na kwotę 54 tysięcy złotych

Pojawiła się nowa pożyczka mieszkaniowa z Kancelarii Sejmu – do spłaty pozostało 36 tysięcy złotych

Koniec ery Hołowni jako marszałka Sejmu

13 listopada to symboliczny dzień dla Szymona Hołowni. Tego dnia kończy się jego kadencja na stanowisku marszałka Sejmu. Oficjalne przekazanie laski marszałkowskiej Włodzimierzowi Czarzastemu z Lewicy nastąpi podczas posiedzenia Sejmu 19 listopada. Zmiana wynika z umowy koalicyjnej zawartej przez partie rządzące przed objęciem władzy w Polsce.

Oświadczenie majątkowe Szymona Hołowni – co się zmieniło?

Porównanie oświadczeń majątkowych z lat 2023 i 2025 ujawnia kilka istotnych korekt w finansach polityka. Hołownia wciąż posiada te same nieruchomości we współwłasności z żoną. Dom wyceniony jest na 2,9 miliona złotych, mieszkanie na 1,62 miliona złotych, a siedlisko na 554 tysiące złotych.

Największa zmiana dotyczy oszczędności. Gotówka lidera Polski 2050 skurczyła się z 29 tysięcy do 10 tysięcy złotych. Spadły też zasoby w walutach obcych.

Fundusze inwestycyjne rosną, działalność gospodarcza znika

Pomimo spadku oszczędności, wartość jednostek funduszy inwestycyjnych Hołowni wzrosła znacząco. W 2023 roku wynosiła 57 tysięcy złotych, a w 2025 przekroczyła już 91 tysięcy złotych.

Ważna zmiana to zniknięcie działalności gospodarczej z najnowszego oświadczenia. W 2022 roku przynosiła ona Hołowni ponad pół miliona złotych przychodu. Obecnie marszałek utrzymuje się głównie z pensji sejmowej. W jego majątku nadal figurują dzieła sztuki – rzeźba i obraz o łącznej wartości 32 tysięcy złotych.

Kredyty i nowe zobowiązania marszałka

Zobowiązania kredytowe Szymona Hołowni przez dwa lata uległy pewnym modyfikacjom. Polityk systematycznie spłaca dwa kredyty hipoteczne. Pierwszy zaciągnął w Santander Banku na dom, drugi w mBanku na mieszkanie. Utrzymuje również limity na karcie kredytowej i kredycie odnawialnym – każdy po 25 tysięcy złotych.

Z oświadczenia za 2025 rok zniknęło poręczenie wekslowe na rzecz partii Polska 2050. W 2023 roku wynosiło ono 54 tysiące złotych. Nowym elementem jest natomiast pożyczka mieszkaniowa z Kancelarii Sejmu. Do spłaty pozostało 36 tysięcy złotych.

Co czeka Hołownię po opuszczeniu fotela marszałka?

Po zakończeniu kadencji marszałkowskiej Szymon Hołownia pozostanie posłem na Sejm. Choć jego ambicje sięgają międzynarodowych stanowisk, na razie skupi się na pracy parlamentarnej. Jako poseł będzie nadal zobowiązany do corocznego składania oświadczeń majątkowych, co pozwoli śledzić dalsze zmiany w jego finansach.

