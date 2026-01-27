W 2025 roku zgłoszono rekordowe 97,6 tys. zwolnień grupowych, co stanowi trzykrotny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego i jest najwyższym wynikiem od kryzysu 2008-2009.

Decyzja Poczty Polskiej o zgłoszeniu ponad 51 tys. grupowych wypowiedzeń zmieniających miała kluczowy wpływ na rekordowe statystyki zwolnień.

Nawet bez Poczty Polskiej, liczba zgłoszonych zwolnień w 2025 roku wyniosła 46 tys. osób, co nadal jest bardzo wysokim wynikiem.

Zwolnienia dotknęły zarówno znane firmy produkcyjne (np. PKP Cargo, Black Red White), jak i centra usług wspólnych w dużych miastach (np. Kraków), sygnalizując szeroki zakres problemu.

Rekordowe zwolnienia grupowe w 2025 roku

Rok 2025 zapisał się jako najtrudniejszy dla rynku pracy od czasu globalnego kryzysu finansowego z lat 2008–2009. Jak informuje „Rzeczpospolita”, liczba zgłoszonych zwolnień grupowych przekroczyła 97,6 tys., co stanowi najwyższy wynik od kilkunastu lat. To aż trzy razy więcej niż rok wcześniej, co wyraźnie pokazuje skalę problemu.

Dziennik podkreśla, że tak wysoki wynik był efektem zarówno decyzji strategicznych dużych przedsiębiorstw, jak i pogarszającej się sytuacji w niektórych sektorach gospodarki. Rosnące koszty działalności, restrukturyzacje oraz zmiany organizacyjne przyczyniły się do fali redukcji etatów.

Poczta Polska a skokowy wzrost zwolnień grupowych

Istotny wpływ na statystyki miały działania Poczty Polskiej, która – planując zmianę regulaminu wynagrodzeń – zgłosiła ponad 51 tys. grupowych wypowiedzeń zmieniających. To właśnie ta decyzja w największym stopniu wpłynęła na rekordowy poziom danych.

Jednocześnie „Rzeczpospolita” zaznacza, że nawet bez uwzględnienia tej spółki skala zwolnień pozostawała bardzo wysoka. „Ale i bez niej zgłoszono w 2005 r. zwolnienia 46 tys. osób” – zaznacza.

Znane firmy i społeczne emocje

Silne emocje społeczne wzbudził fakt, że za redukcjami zatrudnienia stały rozpoznawalne marki i duże przedsiębiorstwa. Wśród nich znalazły się m.in. PKP Cargo, Black Red White, Beko, Henkel oraz Eko-Okna. Dla wielu pracowników była to nie tylko utrata pracy, lecz także poczucie braku stabilności w sektorach dotąd uznawanych za bezpieczne.

Zwolnienia grupowe w centrach usług wspólnych

Szerokim echem odbiły się również zwolnienia grupowe w centrach usług wspólnych, które dotknęły m.in. Kraków. Redukcje zatrudnienia przeprowadziły tam takie firmy jak Fujitsu Technology Solutions, HSBC, Heineken oraz Shell. To kolejny sygnał, że zmiany na rynku pracy obejmują już nie tylko przemysł, ale także nowoczesne usługi biznesowe.

