Górnictwo węgla kamiennego w Polsce odnotowało 6 mld zł strat w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku, pomimo poprawy wyniku o 3 mld zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Mimo strat, średnie zarobki górników w grudniu 2025 roku wyniosły ponad 21 tys. zł brutto, co jest ponad dwukrotnie więcej niż średnia krajowa.

Wysokie zarobki w górnictwie wynikają m.in. z presji związków zawodowych i utrzymują się mimo spadku cen węgla i rosnących kosztów wydobycia.

Przyszłość górnictwa zależy od znalezienia kompromisu między transformacją energetyczną a bezpieczeństwem kraju, inwestycji w nowe technologie i dialogu ze związkami zawodowymi.

Górnictwo węgla kamiennego w Polsce znajduje się w złożonej sytuacji ekonomicznej. Z jednej strony, branża odnotowuje znaczące straty finansowe, z drugiej – górnicy mogą liczyć na jedne z najwyższych zarobków w kraju. Jak to możliwe? W pierwszych trzech kwartałach 2025 roku górnictwo węgla kamiennego zanotowało 6 mld zł straty. Dla porównania, w analogicznym okresie 2024 roku strata ta wyniosła 9 mld zł. Poprawa wyniku o 3 mld zł nie zmienia faktu, że branża nadal boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone i obejmują m.in.: spadek cen węgla na rynkach światowych, rosnące koszty wydobycia, konieczność inwestycji w nowe technologie, presję związków zawodowych na wzrost płac, rekordowe zarobki w górnictwie.

Zarobki górników w Polsce

Mimo trudnej sytuacji finansowej, górnicy mogą liczyć na wysokie zarobki. Tegoroczna Barbórka była okazją do świętowania rekordowych płac. Średnia płaca w górnictwie przekroczyła 21 tys. zł brutto. To znacznie więcej niż przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Dla porównania Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce w III kwartale 2025 roku wyniosło 8771,70 zł brutto (ok. 6,3 tys. zł na rękę). Oznacza to wzrost o 7,5% rok do roku. Jednak w grudniu najwyższe zarobki odnotowano właśnie w górnictwie – przeciętnie 21 430,22 zł brutto, ponad dwa razy więcej niż w całym sektorze przedsiębiorstw.

Analiza danych GUS pokazuje wyraźne różnice w zarobkach pomiędzy poszczególnymi branżami. Poza górnictwem, wysokie zarobki odnotowano w branżach powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, a także w energetyce oraz sektorze informacji i komunikacji. Najniższe wynagrodzenia ponownie przypadły pracownikom hoteli, gastronomii i administracji.

Perspektywy dla górnictwa

Sytuacja w górnictwie jest dynamiczna i trudna do przewidzenia. Z jednej strony, rosnąca presja na transformację energetyczną i odchodzenie od węgla stawia branżę pod znakiem zapytania. Z drugiej strony, węgiel nadal pozostaje ważnym źródłem energii w Polsce i trudno sobie wyobrazić jego całkowite wyeliminowanie w krótkim czasie.

Kluczowe dla przyszłości górnictwa będzie znalezienie kompromisu pomiędzy koniecznością transformacji, a potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ważne będą również inwestycje w nowe technologie, które pozwolą na zmniejszenie kosztów wydobycia i poprawę efektywności energetycznej. Nie bez znaczenia jest także dialog ze związkami zawodowymi, który pozwoli na wypracowanie rozwiązań akceptowalnych dla wszystkich stron.

Marek Cierpiał-Wolan, prezes GUS - Karpacz 2025