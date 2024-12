Inflacja na święta Bożego Narodzenia 2024

Związek Banków Polskich opublikował coroczny raport pt. „Świąteczny Portfel Polaków”, w którym analizuje plany konsumpcyjne Polaków w okresie przedświątecznym. Jak co roku, raport stanowi odpowiedź na pytanie, ile Polacy przeznaczą na zakupy związane ze Świętami Bożego Narodzenia z uwzględnieniem prezentów, artykułów spożywczych oraz wydatków na podróże do bliskich.

Z danych wynika, że średnia kwota, jaką Polacy planują wydać na przygotowania do Świąt, wynosi 1576 zł, co oznacza wzrost o 5,77% w porównaniu do 1490 zł wydanych w poprzednim roku. Oznacza to, że wydatki świąteczne wciąż rosną, choć wzrost kosztów jest mniejszy niż w poprzednich latach, kiedy inflacja osiągała rekordowe wartości.

Mimo odczuwalnego wciąż wzrostu cen Polacy nie rezygnują z tradycji obdarowywania bliskich prezentami oraz organizowania uroczystości w rodzinnym gronie. Na prezenty dla najbliższych planują przeznaczyć średnio 681 zł, co oznacza wzrost o 20,5% w porównaniu z 565 zł w 2023 r. Przeciętny Polak wyda na artykuły spożywcze i organizację Świąt 637 zł, co stanowi wzrost o blisko 5% względem 607 zł w roku ubiegłym. Koszty związane z podróżami i dojazdami do rodziny wzrosną o 13%, osiągając średnią kwotę 359 zł (w 2023 r. było to 318 zł).

Świąteczne zakupy nie obejmują tylko prezentów, ale także tradycyjne artykuły spożywcze, które stanowią istotny element każdej wigilijnej uczty. W tym roku ceny niektórych produktów, szczególnie ryb, uległy zmianom. Na przykład za kilogram karpia w tym roku zapłacimy 86 zł, czyli o 7,5% więcej niż przed rokiem. Wzrost wydatków jest częściowo zrównoważony przez mniejsze koszty niektórych produktów, takich jak warzywa, olej czy mąka, które w tym roku potaniały.

Tegoroczna edycja raportu wskazuje także na mniejszą skłonność do ograniczania wydatków w porównaniu do ubiegłego roku. 52% Polaków planuje zmniejszenie wydatków świątecznych (w 2023 r. było to 65%), z czego najwięcej osób (43%) zamierza zaoszczędzić na prezentach. Na artykuły spożywcze ograniczenia wprowadzi 34% badanych, a 15% osób planuje oszczędności na podróżach.

– Tegoroczny raport pokazuje, że mimo rosnących kosztów życia Polacy nie rezygnują z celebracji Świąt w tradycyjny sposób. Wzrost wydatków na prezenty czy podróże to z jednej strony dowód na naszą potrzebę budowania relacji i radości, a z drugiej sygnał, że coraz częściej sięgamy po dodatkowe źródła finansowania, jak kredyty konsumenckie. Jak wynika z przeprowadzonego wspólnie z firmą Minds&Roses badania, aż 48% bankowców przewiduje znaczący wzrost zainteresowania kredytami konsumenckimi w okresie przedświątecznym. Ponadto, w tym roku 19% osób wskazuje kredyty konsumenckie jako sposób na sfinansowanie zakupu prezentów świątecznych, podczas gdy w ubiegłym roku takiej odpowiedzi udzieliło tylko 6% badanych – mówi dr Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu Komunikacji i PR ZBP.

Raport „Świąteczny Portfel Polaków 2024” to nie tylko powyższe dane. Opisuje on również zmiany w cenach towarów i usług składających się na tzw. „świąteczny koszyk”. Jak co roku bierzemy pod lupę wydatki 4-osobowej rodziny – z naszych wyliczeń wynika, że w tym roku wyda ona ponad 3800 zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z 2023 rokiem, kiedy to koszty wyniosły 3739,7 zł.Związek Banków Polskich, jak co roku, przypomina o zagrożeniach związanych z zakupami świątecznymi, zwłaszcza w internecie. Oszuści wykorzystują świąteczną gorączkę zakupową, aby wyłudzić dane osobowe i pieniądze. W raporcie zamieszczono praktyczny poradnik cyberbezpieczeństwa, który pomoże ochronić dane osobowe przed kradzieżą w okresie wzmożonych zakupów online. Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnych spotkań, ale także wyzwań dla naszych portfeli. Wzrost cen, choć mniej dotkliwy niż rok temu, wciąż wpływa na decyzje zakupowe Polaków. Z raportu wynika, że w tym roku świąteczne wydatki będą nieco wyższe, a Polacy coraz częściej sięgają po kredyty konsumenckie, by zrealizować swoje plany.