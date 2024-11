Nadgodziny bez podatku! Obietnica kandydata PiS na prezydenta

Nieopodatkowane nadgodziny. Czy jest to dobra zachęta i dla kogo? Czy to kiełbasa wyborcza?

"Dla ratowania dobrobytu ciężko pracujących Polaków, dla ratowania dobrobytu wszystkich was, drodzy państwo, wyjdę z kolejnymi inicjatywami ustawodawczymi, z których pierwszą będzie uwolnienie ciężko pracujących Polaków od podatków za wypracowane nadgodziny" - zapowiedział Karol Nawrocki.

Jak ocenił Nawrocki "w tej chwili wynagrodzenie na wypracowane nadgodziny są tak samo opodatkowane, jak cała pensja, przez co państwo zarabia kosztem najciężej pracujących. Tymczasem liczba pracujących w nadgodzinach rośnie, bo dla wielu jest to szansa na dodatkowy zarobek".

Kamil Sobolewski główny ekonomista Pracodawców RP, w rozmowie z Super Biznesem ocenia, że jest to o wiele lepszy pomysł niż skrócenie tygodnia pracy do 4 dni. Wskazuje jednak że takie zachęty powinny aktywizować niektóre grupy osób, które teraz nie pracują z różnych względów.

-Uważam, że zmiany na rynku pracy i wynagrodzeniach powinny właśnie zawierać zachęty dla ludzi, którzy z różnych powodów nie są aktywni na rynku pracy jak właśnie: seniorzy, niepełnosprawni, kobiety 50 plus. To jest istotne zwłaszcza w kontekście katastrofy demograficznej, z którą mamy do czynienia- mówi Sobolewski w rozmowie z Super Biznesem.

Jak dodał Sobolewski dla gospodarki zaktywizowanie zawodowe tych grup osób z pewnością przysłużą się gospodarce, bo im więcej pracujemy, tym więcej produkujemy i konsumujemy.

"Zmiany nie powinny iść w kierunku eksploatowania osób mających już etaty czy firmy, ale właśnie tworzenie mechanizmów zachęt do zaktywizowania osób, które pełnią np. funkcje opiekuńcze" - uważa główny ekonomista Pracodawców RP. "Pytanie tylko czy to rola prezydenta żeby występował z takimi inicjatywami" - stwierdził Sobolewski.

Wolne nadgodziny od podatku dobre dla gospodarki?

Z kolei Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFaktu, z którym rozmawiał Super Biznes również uważa, że "koszt społeczny jest spory, a poprzez zwolnienie z opodatkowania, jednak na koniec paradoksalnie mogłoby się okazać, że wcale nie tracimy jako państwo, a wręcz odwrotnie".

W ocenie doradcy podatkowego inFakt, "każde obniżenie podatków, czy w tym przypadku zaniechanie podatku dla pracownika to dodatkowy benefit. Pracownik otrzymywałby większą pensję na rękę, a pracodawca nie ponosiłby większych kosztów".

-Uwolnienie nadgodzin z podatku, to z pewnością nie byłoby ogromnym uszczupleniem. Czy nas stać? Problem jest złożony, bo z każdej strony słyszymy propozycje, i tu 2 mld, tam 4 mld itd.. To powoduje, że robi się skala. W mojej ocenie państwo ma przed sobą większe wyzwania, jak np. służba zdrowia czy też obronność - stwierdza Piotr Juszczyk w rozmowie z Super Biznesem.

Jak dodaje ekspert, "rozważyłbym jednak globalne działanie, tj. zwiększenie kwoty wolnej i przesunięcie kwoty drugiego progu podatkowego".

Juszczyk uważa, że jeśli mówimy o uwolnieniu z podatków, to kierowałby to w stronę np. emerytur, zasiłków etc. Systemowo, wprowadzenie nie byłoby to dość skomplikowane, ale powstaje pytanie, czemu akurat nadgodziny miałby być zwolnione?" - podsumowuje Juszczyk z inFaktu.