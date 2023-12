Nadzwyczajne zgromadzenie w Orlenie. Obajtek zostanie odwołany?

Kontrolerzy zapukają do drzwi Polaków! Kontrole ruszą w styczniu

Putin zarabia miliardy na złocie z Afryki. Wspiera go Grupa Wagnera

PKN Orlen bez Obajtka?

"No i wszystko jasne w Orlenie, jeśli chodzi o zmiany personalne. Na 6 lutego spółka zwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które ma wyrazić zgodę na zbycie aktywów. Skarb Państwa dostanie szansę na dodanie do porządku obrad kolejnych punktów" - czytamy we wpisie w serwisie X (dawniej Twitter) Tomasza Jóźwika, dziennikarza "Dziennika Gazety Prawnej". Dziennikarz podkreśla, że w harmonogramie walnego zgromadzenia akcjonariuszy może pojawić się punkt dotyczący odwołania dotychczasowej rady nadzorczej i wybrania nowej. "A nowa rada odwoła prezesa Daniela Obajtka. Data 6 lutego bardzo dobrze wpisuje się w terminy Kodeksu spółek handlowych, jeśli spółka sama nie zwołałaby walnego" - wskazuje.

Niewykluczone, że sprawy przybiorą inny obrót. Rewolucja na szczycie największej polskiej spółki może dokonać się szybciej. "Zakładam, że wcześniej prezes, a może i cały zarząd, podadzą się do dymisji. Wciąż w grze jest scenariusz, że już jutro z rady nadzorczej wyleci Pani Janina Goss (uprawnienie SP), wejdzie tam nowy człowiek i doprowadzi do odwołania prezesa Obajtka" - zauważa Jóźwik.

Orlen zwołał na 6 lutego nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie m.in. wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na sprzedaż 100 proc. udziałów w Gas Storage Poland na rzecz Gaz-System, o czym koncern poinformował w komunikacie opublikowanym w miniony wtorek. Sprzedaż jest realizacją warunku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy zgodzie na połączenie Orlenu z PGNiG.

Daniel Obajtek zapowiadał już w kwietniu tego roku, że jeśli wyborów nie wygra PiS, odejdzie sam. - Nie będę przenosił chorych planów, które doprowadzą do katastrofy tego kraju, więc trudno, żebym to firmował. Sam odejdę, nie trzeba mi będzie nawet dziękować. Mam swój honor i mam swoją godność - stwierdził.

No i wszystko jasne w @GrupaORLEN, jeśli chodzi o zmiany personalne. Na 6 lutego spółka zwołał NWZA, które ma wyrazić zgodę na zbycie aktywów. Skarb Państwa dostanie szansę na dodanie do porządku obrad kolejnych punktów 1/x— Tomasz Jóźwik (@Tomasz_Jozwik) December 12, 2023

QUIZ PRL. Zima w czasach PRL. Pamiętasz Relaksy, Żbiki i zimę stulecia? Pytanie 1 z 10 1.Buty Relaks były ocieplone: filcem futrem gąbką Dalej