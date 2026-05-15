Bartłomiej Babuśka nieoczekiwanie zrezygnował z funkcji prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, a powody jego decyzji pozostają tajemnicą.

To zaskoczenie, gdyż jeszcze niedawno otrzymał kluczową międzynarodową nominację do wspierania odbudowy Ukrainy.

Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała, że 15 maja 2026 roku Bartłomiej Babuśka złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu ARP. Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, powodem decyzji są „nowe wyzwania zawodowe”.

Decyzja wywołała duże zaskoczenie, bo Bartłomiej Babuśka był uznawany za jednego z bliskich współpracowników ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna. W ostatnich miesiącach należał do najbardziej rozpoznawalnych menedżerów związanych ze spółkami Skarbu Państwa.

Kim jest Bartłomiej Babuśka?

Bartłomiej Babuśka objął funkcję prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu 27 sierpnia 2025 roku. Wcześniej, od czerwca 2024 roku, zasiadał w radzie nadzorczej ARP. Przez lata budował pozycję menedżera specjalizującego się w przemyśle, inwestycjach i współpracy międzynarodowej.

Jest ekonomistą i absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W swojej karierze zarządzał m.in. firmami przemysłowymi, hotelarskimi i doradczymi. Zasiadał także w radach nadzorczych wielu spółek związanych z energetyką, przemysłem i gospodarką komunalną.

Od lat aktywnie angażował się również w relacje polsko-ukraińskie. Od 2015 roku pełni funkcję honorowego konsula Ukrainy w Tarnowie.

ARP wylicza sukcesy prezesa

W komunikacie Agencja Rozwoju Przemysłu bardzo szeroko podsumowała działalność Bartłomieja Babuśki. Podkreślono, że odpowiadał za profesjonalizację kadr zarówno w samej ARP, jak i w całej grupie kapitałowej.

Jednym z najważniejszych projektów była restrukturyzacja Grupy Przemysłowej Baltic, czyli aktywów po dawnej Stoczni Gdańskiej. Według ARP pod kierownictwem Babuśki spółka opracowała nową strategię biznesową i weszła na drogę do rentowności.

Prezes miał także aktywnie nadzorować proces rozbudowy Euroterminalu Sławków. Celem inwestycji jest podwojenie przepustowości strategicznego terminala logistycznego. ARP wskazuje również na działania dotyczące Hawe Telecom i infrastruktury światłowodowej uznawanej za krytyczną dla państwa.

W komunikacie podkreślono również, że dzięki działaniom Bartłomieja Babuśki aktywa po Rafako odzyskują potencjał produkcyjny.

Ukraina, kosmos i miliardowe inwestycje

ARP przypomina także o zaangażowaniu Babuśki w projekty związane z odbudową Ukrainy. To właśnie on miał prowadzić międzyrządowy dialog dotyczący udziału polskich firm w wielkich inwestycjach infrastrukturalnych u naszego wschodniego sąsiada.

W ostatnich miesiącach Agencja Rozwoju Przemysłu mocno weszła także w sektor nowych technologii. Pod kierownictwem Babuśki ARP angażowała się w rozwój technologii kosmicznych, w tym projekty RAVEN, PIAP Space czy Creotech Quantum.

Agencja poinformowała też, że w specjalnych strefach ekonomicznych w Mielcu i Tarnobrzegu wydano decyzje o wsparciu inwestycji przekraczających miliard złotych.

Dodatkowo ARP rozwijała współpracę międzynarodową z partnerami z Arabii Saudyjskiej, Maroka i Turcji. W strukturach spółki utworzono nawet specjalny departament współpracy międzynarodowej.

Nagłe odejście i pytania o przyszłość

Jeszcze w piątek Rada do spraw Współpracy z Ukrainą poinformowała, że Polska zgłosiła Bartłomieja Babuśkę do Business Advisory Council — jednego z kluczowych organów doradczych Ukraine Donor Platform skupiającej największych partnerów wspierających odbudowę Ukrainy.

To sprawia, że nagła rezygnacja z funkcji prezesa ARP wywołuje jeszcze większe zainteresowanie. Na razie nie wiadomo, jakie „nowe wyzwania zawodowe” czekają Bartłomieja Babuśkę. Agencja Rozwoju Przemysłu podkreśliła jednak, że zarząd przyjmuje jego decyzję „z żalem, ale ze zrozumieniem”, życząc byłemu już prezesowi sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

Polska zgłosiła Bartłomieja Babuśkę na członka Business Advisory Council, kluczowego ciała doradczego Ukraine Donor Platform skupiającej największych darczyńców Ukrainy.@pawelkowalpl @BartBabuska— Rada do spraw Współpracy z Ukrainą (@rada_plua) May 15, 2026

