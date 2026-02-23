Nagły wzrost cen w sklepach! Podrożały podstawowe produkty

Koszyk podstawowych produktów podrożał o 1,6% w ciągu tygodnia.

Największy wzrost cen odnotowano w przypadku ziemniaków i mąki pszennej.

Tylko dwa produkty potaniały: banany i mleko.

Nagły wzrost cen podstawowych produktów!

Jak podają eksperci PanParagon dla Business Insidera, koszyk podstawowych produktów podrożał w tydzień aż o 1,6 proc.; W efekcie kosztuje 113,12 zł (o 1,73 zł więcej niż w ubiegłym tygodniu). Panparagon, to aplikacja, w której można przechowywać paragony, do której każdego tygodnia trafia ok. 2 mln dowodów zakupu. Na podstawie danych z zakupów Polaków, tworzone są zestawienia cen wskazujące ile Polacy płacą za podstawowe produkty.

Średnie ceny podstawowych produktów to m.in. 3,11 zł za kilogram białego cukru (podwyżka 0,15 zł); kilogram mąki pszennej tortowej za 3,31 zł (podwyżka o 0,23 zł); kilogram ziemniaków za 2,77 zł (podwyżka o 0,26 zł); kilogram pierś kurczaka za 23,32 zł (podwyżka o 0,35 zł); kilogram jabłek za 4,60 zł (podwyżka o 0,07 zł); kilogram marchwi za 3,61 zł (podwyżka o 0,13 zł); kilogram papryki czerwonej (podwyżka o 0,44 zł); kilogram pomidora malinowego za 21,55 zł (podwyżka o 0,31 zł), czy litr oleju rzepakowego za 9,19 zł (podwyżka o 0,31 zł).

Warto zaznaczyć, że wzrost cen ziemniaków wyniósł aż 10 proc. w przeciągu tygodnia, z kolei mąki pszennej tortowej aż 7 proc. i o 5 proc. wzrosły ceny cukru.

Dwa produkty potaniały, nie zmieniła się średnia cena kajzerek

Spadły średnie ceny tylko dwóch produktów, tj. kilograma bananów za 6,70 zł (taniej o 0,13 zł), oraz litra mleka 2% za 3,94 zł (taniej 0,08 zł). Nie zmieniła się za to średnia cena kajzerki, która utrzymuje się na poziomie 0,35 zł.

Tak wygląda Lidl na Litwie. Polscy kibicie poszli na zakupy