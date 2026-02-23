Nagły wzrost cen w sklepach! Podrożały podstawowe produkty

KK
2026-02-23 10:33

Jak podaje Business Insider, w koszyku podstawowych produktów odnotowano nagły wzrost cen! Podrożało aż dziewięć podstawowych produktów, w tym ziemniaki, cukier, czy mięso z kurczaka.

Dwie osoby wymieniają siatkę z zakupami, co symbolizuje pomoc i rosnące ceny podstawowych produktów. Worek zawiera warzywa takie jak zielone liście i dynię, co podkreśla tematykę artykułu o podwyżkach. O tym, jak inflacja wpływa na życie Polaków, przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI Dwie osoby wymieniają siatkę z zakupami, co symbolizuje pomoc i rosnące ceny podstawowych produktów. Worek zawiera warzywa takie jak zielone liście i dynię, co podkreśla tematykę artykułu o podwyżkach. O tym, jak inflacja wpływa na życie Polaków, przeczytasz na portalu Super Biznes.
  • Koszyk podstawowych produktów podrożał o 1,6% w ciągu tygodnia.
  • Największy wzrost cen odnotowano w przypadku ziemniaków i mąki pszennej.
  • Tylko dwa produkty potaniały: banany i mleko.

Nagły wzrost cen podstawowych produktów!

Jak podają eksperci PanParagon dla Business Insidera, koszyk podstawowych produktów podrożał w tydzień aż o 1,6 proc.; W efekcie kosztuje 113,12 zł (o 1,73 zł więcej niż w ubiegłym tygodniu). Panparagon, to aplikacja, w której można przechowywać paragony, do której każdego tygodnia trafia ok. 2 mln dowodów zakupu. Na podstawie danych z zakupów Polaków, tworzone są zestawienia cen wskazujące ile Polacy płacą za podstawowe produkty.

Średnie ceny podstawowych produktów to m.in. 3,11 zł za kilogram białego cukru (podwyżka 0,15 zł); kilogram mąki pszennej tortowej za 3,31 zł (podwyżka o 0,23 zł); kilogram ziemniaków za 2,77 zł (podwyżka o 0,26 zł); kilogram pierś kurczaka za 23,32 zł (podwyżka o 0,35 zł); kilogram jabłek za 4,60 zł (podwyżka o 0,07 zł); kilogram marchwi za 3,61 zł (podwyżka o 0,13 zł); kilogram papryki czerwonej (podwyżka o 0,44 zł); kilogram pomidora malinowego za 21,55 zł (podwyżka o 0,31 zł), czy litr oleju rzepakowego za 9,19 zł (podwyżka o 0,31 zł).

Warto zaznaczyć, że wzrost cen ziemniaków wyniósł aż 10 proc. w przeciągu tygodnia, z kolei mąki pszennej tortowej aż 7 proc. i o 5 proc. wzrosły ceny cukru.

Dwa produkty potaniały, nie zmieniła się średnia cena kajzerek

Spadły średnie ceny tylko dwóch produktów, tj. kilograma bananów za 6,70 zł (taniej o 0,13 zł), oraz litra mleka 2% za 3,94 zł (taniej 0,08 zł). Nie zmieniła się za to średnia cena kajzerki, która utrzymuje się na poziomie 0,35 zł. 

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Niedziele handlowe 2026. Gdzie 22 lutego zrobisz zakupy?
Tak wygląda Lidl na Litwie. Polscy kibicie poszli na zakupy
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CENY W SKLEPACH
ZAKUPY