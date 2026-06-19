Nagły zwrot ws. rozmów USA-Iran. Porozumienie pokojowe zagrożone

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-06-19 7:24

Planowane rozmowy USA-Iran w Szwajcarii zostały nagle odwołane. To cios w kruche porozumienie pokojowe i plany ponownego otwarcia cieśniny Ormuz. Decyzja zapadła po tym, jak wiceprezydent USA J. D. Vance w ostatniej chwili zrezygnował ze spotkania z irańską delegacją.

Donald Trump w granatowym garniturze i czerwonym krawacie z rękami splecionymi na stole, podczas spotkania w Białym Domu, z flagami w tle. Artykuł o odwołanych rozmowach USA-Iran na Super Biznes.
Autor: AKPA Były prezydent USA Donald Trump, w granatowym garniturze i czerwonym krawacie, siedzi za ciemnym biurkiem z dłońmi splecionymi. Wyraźnie przemawia, z otwartymi ustami, w tle widać flagę USA i fragmenty pomieszczenia Białego Domu. Więcej o polityce międzynarodowej na Super Biznes.
  • Planowane na piątek w Szwajcarii rozmowy pokojowe USA-Iran zostały odwołane, co budzi obawy o przyszłość negocjacji.
  • Odwołanie nastąpiło po tym, jak wiceprezydent USA J.D. Vance wycofał się ze spotkania z delegacją Iranu.
  • Anulowane rozmowy miały kontynuować tymczasowe porozumienie o zakończeniu wojny i ponownym otwarciu strategicznej cieśniny Ormuz.
  • Celem planowanych 60-dniowych negocjacji technicznych było finalne porozumienie pokojowe, kończące wojnę rozpętaną pod koniec lutego.

Dlaczego rozmowy USA-Iran zostały odwołane?

Wiadomość o fiasku rozmów podało w piątek Ministerstwo spraw zagranicznych Szwajcarii, a informację błyskawicznie powtórzyła agencja Reutera. Do spotkania miało dojść w górskim kurorcie Buergenstock. Wszystko zmieniło się jednak kilka godzin wcześniej, gdy Biały Dom oficjalnie poinformował, że wiceprezydent J. D. Vance nie weźmie udziału w rozmowach. Kluczowe dla przyszłości regionu rozmowy USA-Iran, które miały odbyć się w piątek w Szwajcarii, zostały więc nagle odwołane.

Waszyngton wydał w tej sprawie krótkie oświadczenie, które jednak nie wyjaśnia wprost przyczyn rezygnacji wiceprezydenta. Cytowany przez agencje prasowe komunikat Białego Domu brzmi:

– Plany nadchodzących rozmów technicznych nie zostały jeszcze sfinalizowane, a delegacja amerykańska jest gotowa wyjechać przy pierwszej nadarzającej się okazji.

To lakoniczne stanowisko pozostawia szerokie pole do interpretacji i budzi obawy o przyszłość całego procesu pokojowego.

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Jaka jest przyszłość porozumienia pokojowego i cieśniny Ormuz?

Nagłe wstrzymanie szwajcarskiego szczytu to bardzo zły sygnał. Znacząco zwiększa niepewność co do dalszych losów negocjacji, które miały zakończyć wojnę rozpętaną przez Stany Zjednoczone i Izrael pod koniec lutego. Fiasko spotkania stawia pod znakiem zapytania całe tymczasowe porozumienie pokojowe, a wraz z nim plany ponownego otwarcia strategicznej cieśniny Ormuz.

Przypomnijmy, że Waszyngton i Teheran podpisały wcześniej memorandum, które było pierwszym krokiem do deeskalacji. Piątkowe rozmowy techniczne miały zainaugurować kolejny, 60-dniowy etap negocjacji. Ich celem było wypracowanie ostatecznego kształtu traktatu pokojowego. Teraz cały ten plan zawisł na włosku.

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