Nagroda dla Artura Sobonia. Otrzymał tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki

Zaszczytna nagroda dla Artura Sobonia

W poniedziałek 3 kwietnia podczas XXX Welconomy Forum w Toruniu wiceminister finansów Artur Soboń został nagrodzony tytułem Ambasadora Polskiej Gospodarki. W uzasadnieniu podkreślono, że Soboń „jest człowiekiem dialogu” i „ministrem do zadań specjalnych”. Soboń m.in. koordynował prace nad ustawą, w ramach której m.in. obniżono o 5 pkt proc. niższą stawkę podatku w skali podatkowej, tj. z 17 proc. do 12 proc.

„Premier Mateusz Morawiecki, otwierając dziś Welconomy Forum, powiedział o potrzebie uproszczenia systemu podatkowego. W tym kierunku będę proponował kolejne rozwiązania podatkowe” – powiedział Artur Soboń cytowany w informacji przesłanej PAP. – „Jednym z priorytetów będzie nowelizacja ordynacji podatkowej czy wdrożenie rozwiązań strategii rozwoju rynku kapitałowego. Na pewno będą też propozycje na kolejną kadencję” – dodał.

XXX Welconomy Forum

Welconomy Forum in Toruń odbywa się w dniach 3-4 kwietnia 2023 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. To miejsce spotkań świata biznesu, polityki, nauki i samorządu. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar. Jest to już 30., jubileuszowe Forum. Co roku w sesjach plenarnych i kilkunastu panelach dyskusyjnych uczestniczy około półtora tysiąca gości. Organizatorem jest Stowarzyszenie “Integracja i Współpraca”, patronat nad imprezą objął Super Biznes.

Podczas dzisiejszej jubileuszowej gali 30-lecia WELCONOMY w Toruniu zostałem Ambasadorem Polskiej Gospodarki. Dziękuje za nagrodę. A wszystkim dzisiejszym moim podatkowym rozmócom, w tym https://t.co/GRwtMTKUYQ. @SlawomirMentzen @AdamAbramowicz1 @RGwiazdowski za dobre dyskusje! pic.twitter.com/mIpYqrfJg0— Artur Soboń (@sobonartur) April 3, 2023

