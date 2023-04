Energetyka podczas Welconomy Forum w Toruniu. Patronat objął Super Biznes

Polacy mają otrzymać nowy dodatek drożyźniany. 5 tys. zł do wzięcia!

-Wojna w Ukrainie zweryfikowała samodzielność Polski i całej Europy w zakresie energetyki. Niezbędne jest w naszym przypadku poszukiwanie nowych rozwiązań, takich jak farmy wiatrowe, czy inne odnawialne źródła energii. Musimy być na tyle niezależni, aby na wypadek zawirowań na arenie międzynarodowej posiadać własną infrastrukturę i koncerny przygotowane do zwiększonego wydobycia oraz transportu niezbędnych surowców. Konieczne jest także ujednolicenie systemu pod względem modernizacji istniejących sieci energetycznych, ich cyfryzacji i automatyzacji oraz taryf dystrybucyjnych – mówi dr Jacek Janiszewski, pomysłodawca i organizator Welconomy.

Panel poświęcony energetyce odbędzie się 3 kwietnia w CKK Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki przy al. Solidarności 1-3 w Toruniu.

Energetyka to obecnie jeden z filarów niezależnego i silnego państwa. Do tej pory Polska i inne kraje europejskie współpracowały w tym zakresie z Rosją, która dostarczała swoim partnerom handlowym nie tylko surowce energetyczne, ale także metale i pszenicę. Po rozpoczęciu wojny i na mocy sankcji nałożonych na Rosję przez Unię Europejską państwa Wspólnoty musiały znaleźć inne możliwości uzupełnienia magazynów w gaz, ropę i pozostałe surowce, niezbędne do funkcjonowania przemysłu oraz pokrycia zapotrzebowania społeczeństwa na energię.

Polska podjęła niezbędne kroki w celu uniezależnienia się od dostaw surowców ze Wschodu. Jednym z elementów tego procesu jest tzw. ustawa wiatrakowa, która pozwoli na uwolnienie potencjału w tym zakresie i wytwarzanie znacznie większej ilości zielonej energii z wiatru. Ustawa zliberalizowała dotychczasowe przepisy dotyczące możliwości budowy turbin wiatrowych w pobliżu gospodarstw domowych. Kolejnym elementem jest wybudowanie w Polsce pierwszej elektrowni atomowej. Do tej pory nasz kraj był „białą plamą” na mapie Europy w kwestii wytwarzania energii z atomu. To również należy zmienić, bo pozyskiwanie energii w ten sposób pozwoli zaspokoić nasze potrzeby energetyczne.

Ponadto jednym z wątków panelu będzie fuzja PKN Orlen, Grupy Lotos oraz PGNiG. Połączeniu tych podmiotów od początku towarzyszyły różne opinie. Jego pomysłodawcy stoją na stanowisku, że Polska potrzebowała silnej marki – koncernu multienergetycznego, który będzie największą tego rodzaju firmą w Europie Środkowej. Ich zdaniem Spółki pod wspólnym szyldem mogą wejść na zagraniczne rynki, startując z zupełnie innej pozycji. Nie brakuje jednak krytyków tej decyzji. Przede wszystkim zarzucają oni inicjatorom fuzji brak transparentności biznesowej tego pomysłu i narażenie Polski na możliwą utratę kontroli nad koncernem.

W dyskusji wezmą udział prelegenci: dr Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu PKN Orlen S.A., dr hab. Justyna M. Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK, Kazimierz Kleina – Senator RP, Janusz Steinhoff – Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001, Tomasz Tomasiak – Dyrektor Biura Transformacji Energetycznej, Kosma Złotowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego. Moderatorem dyskusji będzie Hubert Biskupski – Zastępca Redaktora Naczelnego „Super Expressu”.

Wydarzenie jest objęte patronatami honorowymi przez Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a także Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Finansów oraz Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Partnerami „Welconomy Forum in Toruń 2023” są: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, PFR, PARP, Urząd Miasta Torunia, Polregio SA, P.P. „Porty Lotnicze”, ZUS, Światowe Centrum Słuchu, PKN Orlen, Energa Grupa Orlen, Budimex oraz Strabag.”. Super Biznes objął patronat nad imprezą.

