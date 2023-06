Do 30 czerwca spółki muszą rozliczyć podatek. Kto może zapłacić niższy CIT?

Papierosy Marlboro znikają z rynku

Philip Morris, firma stojąca za marką Marlboro, chce wyjść z branży tytoniowej. Jak donosi Die Welt, Markus Essing, dyrektor generalny Philip Morris w Niemczech i Austrii, zapowiedział w Berlinie, że w przyszłości oferowane będą tylko produkty niskiego ryzyka. Według niego firma produkująca słynne papierosy Marlboro postawi nacisk na papierosy elektroniczne oraz podgrzewacze tytoniu, ponieważ wytwarzają one o około 95% mniej zanieczyszczeń niż tradycyjne wyroby tytoniowe.

Philip Morris wychodzi z rynku tytoniowego. Kiedy znikną znane papierosy?

Konkretna data wyjścia nie została jeszcze ustalona. Ponieważ liczba papierosów sprzedawanych w Niemczech spada co roku o ok. 3 proc., Philip Morris od kilku lat pracuje nad alternatywnymi rozwiązaniami. W rozwój nowych produktów zainwestowano już łącznie ok. 10 mld euro. Początki Marlboro sięgają 1902 roku. Wówczas londyński przedsiębiorca Philip Morris otworzył filię swojej fabryki w Nowym Jorku. Teraz, po 121 latach papierosy Marlboro doczekały się swojego końca.

Sonda Czy e-papierosy są zdrowsze od tradycyjnych papierosów? Tak Nie Trudno powiedzieć