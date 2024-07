Najbogatsze polskie rodziny. Dwa rody wyróżniają się szczególnie

Lista najbogatszych polskich rodzin

Tygodnik „Wprost” od sześciu lat publikuje listę najbogatszych polskich rodzin. Wszystkie rankingi do tej pory wygrywała rodzina Kulczyków. Na ogromny majątek tej rodziny składa się spadek po zmarłym w 2015 roku Janie Kulczyku, odziedziczony przez córkę Dominikę i i syna Sebastiana. Wielką fortuną dysponuje też ich matka Grażyna Kulczyk. Majątek Dominiki Kulczyk jest szacowany na 9 mld zł. Jest przewodniczącą rady nadzorczej Polenergii. Majątek Sebastiana Kulczyka – 6 mld złNajważniejszą spółką Sebastiana Kulczyka jest Ciech, chemiczny gigant na skalę europejską. W 2024 roku łączny majątek rodziny Kulczyków to 16,6 mld zł, jednak po raz pierwszy wyprzedził ich Jerzy Starak i jego żona Anna Woźniak-Starak z córką Julią i synem Patrykiem. Majątek Staraków to 19,1 mld zł.

Wielki majątek rodziny Staraków

Jerzy Starak jeszcze w PRL był jednym z nielicznych właścicieli firm polonijnych. Jego Comindex produkował maszyny do opakowań i dla rolnictwa. Potem sprowadzał do Polski takie marki jak Nutricia, Colgate, Palmolive czy Bols. Obecnie jest największym producentem leków w Europie, do niego należy Polfa i Polpharma. Biznesmen zatrudnia ponad 4,3 tys. pracowników i wytwarza przeszło 800 produktów w pięciu zakładach produkcyjnych. Do Jerzego Staraka należy również lubelski Herbapol, znany producent herbat czy soków, udziały w firmie dzieli ze swoją córką, Julią Starak. Żona Jerzego Staraka, Anna Woźniak-Starak, prowadzi w warszawskich Łazienkach restaurację Belvedere.

Dziesięć najbogatszych rodzin w Polsce

Trzecie miejsce na liście "Wprost" zajmuje rodzina Juroszków z majątkiem 7 mld zł. Do ojca - Zbigniewa Juroszka należy giełdowa spółka Atal, największy deweloper w Polsce. Syn Mateusz jeszcze do niedawna nadzorował STS, największego prywatnego bukmachera w kraju. Za podium znalazł się rodzina Solorzów. Obecnie Zygmunt Solorz jest właścicielem nie tylko grupy Polsat Plus, ale także właścicielem pośrednim, lub bezpośrednim podmiotów takich jak Netia, Grupa Kapitałowa ZE PAK, Port Praski, Plus Bank, Premium Mobile, Eleven Sports. Zygmunt Solorz z dziećmi: Tobiasem, Piotrem i Aleksandrą zgromadzili 6,6 mld zł. Pierwszą piątkę zamykają Furmanowie: Andrzej z synami: Jackiem, Wojciechem i Tomaszem z majątkiem 4,3 mld zł, właściciele pabianickiego Aflofarmu, znanego producenta leków bez recepty. W dziesiątce znalazły się też tak znane rody jak Zbigniew Jakubas z córką Joanną 2,7 mld zł, Ptakowie: Antoni z dziećmi: Dawidem, Albertem, Anną, Katarzyną, Antonim i Antoniną 2,7 mld zł czy Stokłosowie: Henryk i Anna z synami: Sławomirem, Łukaszem i Tomaszem 2,7 mld zł.