Zygmunt Solorz urodził się z innym nazwiskiem. Karierę zaczynał w PRL

Założyciel i właściciel Polsatu Zygmunt Solorz urodził się w Radomiu w 1956 roku pod nazwiskiem... Krok. Obecnie znane nazwisko miliardera pochodzi od jego pierwszej małżonki, a przez jakiś czas posługiwał się jeszcze innym nazwiskiem, o tym jednak później. Nie był jednak dzieckiem bogatej rodziny, jego ojciec był sparaliżowany po ciężkiej chorobie, a matka pracowała przy rozładunku węgla.

Co ciekawe, Solorz nie zdobywał wykształcenia biznesowego, zresztą trudno było o takowe w PRL. Ukończył szkołę zawodową, a później technikum mechaniczne. Jak przyznał w rozmowie z "Wprost" zarabiał na praktykach miesięcznie 350 zł. Nie wydawał swojej wypłaty, a oszczędzał i po trzech miesiącach uzbierał na wyjazd do NRD. Z zagranicy przewoził deficytowe towary, m.in. lizakami, czy samochody (głównie Trabanty i Wartburgi). Zarobione pieniądze inwestował w kolejne biznesy.

Początki biznesowe Zygmunta Solorza. Nielegalnie uciekł z Polski Ludowej

Podczas swoich biznesowych wojaży w Bułgarii zgłosił w Konsulacie utratę dokumentów, uzyskał paszport konsularny, pozwalający mu wyjechać na Zachód. Ruszył więc w kierunku Austrii i RFN, a w Niemczech wyrobił dokumenty. Jak przyznawał po latach - nie chciał narażać rodziny żyjącej w PRL na kłopoty, dlatego w Niemczech wyrobił dokumenty, jako Piotr Podgórski.

W Niemczech poznał swoją pierwszą żonę, Ilonę Solorz, właścicielka firmy handlowej Solorz Import-Export. Ślub pozwolił mu na zmianę nazwiska na Solorz. Już wtedy zaangażował się w działalność dobroczynną, organizując z żoną transporty Polskiej Misji Katolickiej z darami dla Polski znajdującej się w kryzysie.

Co ciekawe, w 2006 roku po ujawnieniu dokumentów IPN do mediów wypłynęły informacje, że Zygmunt Solorz został w 1983 roku zwerbowany jako pracownik SB i zarejestrowany pod pseudonimem "Zeg". Biznesmen tłumaczył się, że bał się aresztowania za nielegalny wyjazd i dlatego podpisał dokumenty o współpracę. Podkreślał także, że "nikogo nie skrzywdził". Warto przy tym wspomnieć, że samo SB określiło Solorza za "nieprzydatnego" i wykreśliło z kartoteki.

Zygmunt Solorz wystartował z Polsatem. Historia stacji trwa już 30 lat

W latach 90. XX wieku Zygmunt Solorz zaczął robić swoje pierwsze biznesy w Polsce, z pomocą kapitału zarobionego za granicą. W międzyczasie rozwiódł się z Iloną Solorz i poślubił Małgorzatę Żak, przyjmując dwuczłonowe nazwisko Solorz-Żak. W 1992 roku założył telewizję Polsat - pierwszą prywatną telewizję i od razu założył, że jego telewizja będzie odpowiadać na potrzeby Polaków, dostarczając prostą i przyjemną rozrywkę. Stacja zyskiwała dzięki teleturniejom i własnym formatom - do tego emitowała kultowe dziś już seriale, takie jak "Świat według Kiepskich", "Miodowe lata" czy "Rodzina zastępcza". Polsatowi również zawdzięcza się (lub zarzuca) popularyzację disco polo.

W 1996 roku wystartowała również słynna zabawa telewizyjna "Klub Polsatu", a "paszporty Polsatu" trafiły do 13 mln domów w Polsce. Polsat powtarzał zabawę dwukrotnie i co więcej - wpisał się nią do polskiej popkultury. W 1999 roku Solorz zapowiedział powstanie satelitarnej platformy Cyfrowy Polsat. W tym przypadku - w przeciwieństwie do konkurencji, polski biznesmen postawił na ofertę skierowaną głównie do mieszkańców mniejszych miejscowości i wsi (pamiętając, że na wsi mieszka 60 proc. populacji kraju). Trafił w dziesiątkę, bo obecnie Cyfrowy Polsat to największa platforma w Europie Wschodniej i czwarta w Europie.

Kolejne wielkie interesy Zygmunta Solorza. Rekordowy wykup Polkomtelu

W 2003 roku Solorz kupił Elektrim, który był głównym akcjonariuszem operatora Polskiej Telefonii Cyfrowej Era. Kontrolę nad Erą przejął T-Mobile, ale Solorzowi i tak udało się wyjść na swoje. W 2011 roku kupił za 18,1 mld zł Polkomtel, co było wtedy największą transakcją w całej Europie. Do giganta telekomunikacyjnego należą marki takie jak Plus, Sami Swoi, 36.6 i Plush.

Co ciekawe, Solorz po przejęciu Polkomtela zapowiadał, że Cyfrowy Polsat będzie mógł sprzedawać usługi Polkomtela i na odwrót. Już wtedy zauważył trend, że ludzie będą oglądać wideo nie tylko na telewizorach, ale także na smartfonach. Wspólne oferty Cyfrowego Polsatu i Plusa dziś już nikogo nie dziwią, choć wtedy wydawały się abstrakcją.

W 2013 roku należący do grupy kapitałowej Zygmunta Solorza Invest-Bank zmienił nazwę na Plus Bank, co było kolejną częścią planu zbliżania do siebie pod kątem współpracy kolejnych przedsiębiorstw miliardera. Co ciekawe, w 2014 Zygmunt Solorz rozwiódł się z żoną Małgorzatą Żak i obecnie posługuje się w mediach nazwiskiem Zygmunt Solorz.

W 2022 roku Polsat obchodzi swoje 30-lecie, a Zygmunt Solorz zajął czwarte miejsce na liście najbogatszych Polaków z majątkiem szacowanym na niemal 14 mld zł. Obecnie Zygmunt Solorz jest właścicielem nie tylko grupy Polsat Plus, ale także właścicielem pośrednim, lub bezpośrednim podmiotów takich jak Netia, Grupa Kapitałowa ZE PAK, Port Praski, Plus Bank, Premium Mobile, Eleven Sports, Jet Story i Port Praski. Jest również twórcą Fundacji Polsat oraz Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

