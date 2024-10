Lidl wzmacnia zaangażowanie na rzecz klimatu: zerowa emisja netto do 2050 roku

Jak powiedział Rafał Brzoska na nagraniu opublikowanym w serwisie X: - "W 2023 roku InPost zapłacił 250 mln zł podatku dochodowego CIT, co stanowi 4,7 proc. naszych przychodów". Właściciel spółki dodał, że zapłacony przez InPost podatek to 2,5-krotnie więcej niż zapłacili łącznie wszyscy jego konkurenci. Brzoska przekazał, że francuskie DPD w Polsce przy 4 mld zł przychodu zapłacił 33 mln zł podatku, natomiast niemiecki DHL przy 2,6 mld zł zapłacił mniej niż 1 mln zł podatku CIT.

Jak wynika z danych podanych przez Brzoskę jego konkurenci z branży odprowadzili: * GLS – 2,55 proc. podatku od przychodu,

* UPS – 0,9 proc. podatku od przychodu,

* DPD – 0,8 proc. podatku od przychodu,

* FedEx – 0,70 proc. podatku od przychodu,

* Shenker – 0,17 proc. podatku od przychodu,

* Ruch – 0,07 proc. podatku od przychodu,

* DHL – 0,03 proc. podatku od przychodu.

Minister Domański wyjaśnia

O sprawę w Radiu Zet zapytano ministra finansów Andrzeja Domańskiego. - Dlaczego polski InPost płaci kilkaset razy większy podatek dochodowy niż niemiecki DHL? Jak długo polski system podatkowy będzie traktował zagraniczną konkurencję lepiej niż polskie firmy? - zapytał prowadzący rozmowę.

Jeden z obszarów dotyczy tzw. cen transferowych i tutaj Ministerstwo Finansów prowadzi aktywne prace, na rzecz tego, aby większe podatki były płacone w naszym kraju przez zagraniczne firmy, które prowadzą tutaj działalność. W tym przypadku można zwrócić uwagę na to, że akurat InPost ma trochę inną strukturę biznesu niż DHL, bo ma paczkomaty, których pozostałe firmy nie mają, bądź mają ich niewiele, a na tych paczkomatach rentowność jest znacznie większa, co przekłada się na wyższy podatek. Zgadzam się jednak, że należy walczyć ze zjawiskiem cen transferowych, czyli zostawiania w Polsce kosztów, a wyprowadzania zysków poza Polskę - odpowiedział minister Domański.

InPost zwiększa ilość paczkomatów

Grupa InPost ma 8 tys. paczkomatów w Wielkiej Brytanii i 6 tys. we Francji - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Grupa podała, że na koniec sierpnia 2024 roku dysponowała ponad 78 tys. punktów out-of-home, w tym blisko 43 tys. urządzeń Paczkomat i prawie 35 tys. punktów PUDO na 9 europejskich rynkach. Warto przypomnieć, że w drugim kwartale 2024 roku grupa InPost obsłużyła łącznie 264,4 miliona przesyłek, co oznaczało wzrost o 23 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

