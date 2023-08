Najdroższe kabriolety na świecie [GALERIA]

Najdroższy kabriolet na świecie

Kabriolet to rodzaj nadwozia samochodu z odkrytą kabiną pasażerską, wyposażonego najczęściej w miękki składany dach z impregnowanego materiału. 5 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Cabrio. Od 2016 miłośnicy wiatru we włosach spotykają się na organizowany w Polsce, Międzynarodowy Festival CABRIO POLAND. To jedyna tego typu impreza organizowana na taką skalę w tej części Europy. Miłośnicy kabrioletów spotykają się, by wspólnie spędzić czas i po prostu cieszyć się z możliwości podróżowania bez dachu.

Kabriolety do tanich samochodów raczej nie należą. Za model z górnej półki trzeba zapłacić od ponad 100 tysięcy dolarów (400 tys. zł) do nawet 530 tys. dolarów (2,1 mln zł). Za najdroższy kabriolet na świecie uznawany jest Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster, którego cena wynosi 530 tys. dolarów. Moc tego auta poraża. Silnik 6.5 litra V12 przekłada się na moc 750 koni mechanicznych, co pozwala na osiągnięcie 100 km/h na liczniku w 3 sekundy. Na rynku pojawiło się tylko 500 egzemplarzy tego modelu auta. Zatem w jego posiadanie weszli nieliczni miłośnicy motoryzacji.

