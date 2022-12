Najdroższe mieszkania w Polsce. Rekordowy apartament za 23 miliony złotych!

Supermieszkania biją rekordy. Gdzie są najdroższe mieszkania w Polsce?

"Największej transakcji pod względem ceny całkowitej dokonano na rynku warszawskim. Za 480-metrowy apartament w wieży Złota 44 zapłacono prawie 23 mln zł – podaje Małgorzata Wełnowska, starszy analityk ds. rynku nieruchomości w Cenatorium" – czytamy w gazecie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wełnowską lokal o powierzchni niemal 700 mkw. w krakowskim apartamentowcu Angel Wawel kosztował ponad 15 mln zł.

"Niemal 195-metrowy apartament kupiono tu za ponad 9,2 mln zł, a lokal o powierzchni 154 mkw. – za 7 mln zł. Gruby portfel muszą mieć też nabywcy mieszkań przy Wiejskiej. Na ok. 213-metrowy lokal klient wydał 6,5 mln zł. 181 mkw. przy Foksal kosztowało nabywcę ponad 6,1 mln zł. Ponad 5,3 mln zł to cena transakcyjna ok. 184-metrowego mieszkania przy ul. Kościuszki w Krakowie, a 6,8 mln zł – 220-metrowego lokalu przy ul. Koletek" – podaje "Rz".

Ceny mieszkań rosną. Średnia cena za metr kwadratowy przekracza 10 tys. złotych

W listopadzie mieszkania na rynku pierwotnym zdrożały o 11 proc. rok do roku; wolniej, o 8 proc. rosły ceny lokali na rynku wtórnym - wynika z raportu Otodom. Jak zauważono, nieruchomości sprzedają się wolniej na skutek utrudnień w dostępie do kredytów hipotecznych. Według danych Otodom Analytics, mieszkania od deweloperów zdrożały w listopadzie o 11 proc. rdr, a średnia cena metra kwadratowego wynosiła 10,3 tys. zł/mkw.

Według analityków portalu, pozytywną informacją może być natomiast to, że ceny w inwestycjach deweloperskich, które w ostatnim miesiącu trafiły do sprzedaży na 7 największych rynkach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Katowice, Łódź) praktycznie nie wzrosły. W porównaniu z wrześniem cena średnia dla wszystkich mieszkań oferowanych na koniec listopada br. na rynku pierwotnym była niższa o 1,4 proc.

Sonda Czy ceny mieszkań są za wysokie? Tak Nie Nie mam zdania