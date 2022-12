Początek kontroli pieców w domach. Wtedy musisz wpuścić kontrolera!

Walka ze smogiem. Rozpoczynają się kontrole pieców

W związku z trwającym sezonem grzewczym w wielu miejscowościach w Polsce rozpoczynają się kontrole pieców. Kontrole odbywają się na podstawie prawnej pochodzącej z "Prawa Ochrony Środowiska". "Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów (...). Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich czy gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych" - brzmi treść art. 379 ust.1 i kolejnego.

Oznacza to, że strażnicy oraz urzędnicy mają prawo skontrolować czym palimy w piecu i czy jest on zgodny z wymaganymi normami. W dokumencie wskazano również że kontrolerzy wraz z rzeczoznawcami mają prawo wejść na teren sprawdzanej posesji. W przypadku terenu, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, mogą to zrobić przez całą dobę. W przypadku prywatnych nieruchomości uprawnienia te przysługują im między godz. 6 a 22 - przytacza Business Insider.

Kontrola pieca. Jakie uprawnienia mają kontrolerzy?

Osoby przeprowadzające kontrole mają również prawo żądać okazania konkretnych dokumentów. Na mocy obowiązujących przepisów maja prawo do:

przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych

żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego

żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli

Co grozi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości?

W ramach przeprowadzanej kontroli kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontroler może upomnieć właściciela nieruchomości lub przekazać sprawę władzom samorządowym - te z kolei mogą występować w roli oskarżyciela publicznego.

Jak informuje Business Insider "jeśli podczas kontroli obecny jest funkcjonariusz straży gminnej, sprawa może skończyć się też mandatem od 20 do 500 zł. Może też zawnioskować do sądu o nałożenie grzywny w wysokości do 5 tys. zł". Dodatkowej kontroli mogą spodziewać się osoby, które złożyły wniosek o przyznanie dodatku węglowego.

Sonda Boisz się negatywnego wpływu smogu na zdrowie? Tak Nie wiem Nie myślę o tym