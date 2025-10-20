Polskie Pendolino (jednostka ED250-003) przechodzi testy na czeskich torach od 20 października 2025 r., sprawdzając interoperacyjność z zagraniczną infrastrukturą.

Pociąg ma już homologację do jazdy w Austrii, Czechach i Niemczech, osiągając do 160 km/h na czeskich torach, dzięki czemu jest gotowy na międzynarodowe trasy.

PKP Intercity planuje ekspansję międzynarodową, aby komercyjnie wykorzystać składy ED250 poza Polską, w tym do Czech, Niemiec, Austrii i na Litwę.

Testy są częścią szerszych działań mających na celu zwiększenie interoperacyjności kolei w UE, co ma uprościć usługi i zwiększyć konkurencyjność transportu kolejowego.

Polskie Pendolino na czeskich torach

Od 20 października 2025 roku przez kilka dni Pendolino w barwach PKP Intercity kursuje po czeskich torach. To element testów mających sprawdzić, jak skład współpracuje z zagraniczną infrastrukturą. Kluczowym aspektem jest interoperacyjność, czyli możliwość bezpiecznego poruszania się pociągów między krajami Unii Europejskiej bez konieczności zmian technicznych.

Do testów wykorzystano jednostkę ED250-003, a przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z czeskim przewoźnikiem České dráhy. Współpraca ta to kolejny etap przygotowań do przyszłych połączeń międzynarodowych. Dłuższe ćwiczenia operacyjne na czeskiej infrastrukturze planowane są na pierwszy kwartał 2026 roku. Jak zapewnia przewoźnik, testy nie wpływają na regularny ruch pociągów EIP w Polsce.

Pendolino gotowe na Europę

Polskie Pendolino posiada już międzynarodową homologację, pozwalającą na wjazd do Austrii, Czech i Niemiec. Jednostka ED250 uzyskała ją w listopadzie 2022 roku, co umożliwia jazdę po czeskich torach z prędkością do 160 km/h. Co więcej, skład przystosowany jest do pracy w dwóch systemach zasilania – 25 kV AC 50 Hz oraz 3 kV DC, dzięki czemu bez problemu może kursować między różnymi krajami.

– „Liberalizacja rynku to dla nas impuls do rozwoju. Na ten moment skupiamy się na ofercie krajowej i współpracy z kolejami zagranicznymi, aby zapewnić atrakcyjną ofertę do Czech, Niemiec, Austrii czy na Litwę. (…) Przygotowujemy się technicznie do tego, aby komercyjnie wykorzystać składy ED250 poza Polską” – powiedział Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity.

Interoperacyjność – wspólny tor dla Europy

Pojęcie interoperacyjności odnosi się do zdolności taboru do poruszania się po różnych sieciach kolejowych. Dzięki dyrektywie będącej częścią czwartego pakietu kolejowego UE, przewoźnicy zyskują możliwość łatwiejszego świadczenia usług na terenie całej Unii Europejskiej. Celem tych przepisów jest uproszczenie zasad i zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego, który ma stać się realną alternatywą dla samochodów i samolotów.

Złote Laury 2025 - dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.