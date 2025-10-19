Rząd Tuska planuje podwyżki opłaty cukrowej i podatku od wygranych w grach losowych, co znacząco wpłynie na ceny napojów i wysokość wygranych.

Opłata cukrowa za słodzone napoje wzrośnie z 0,50 zł do 0,70 zł za litr (opłata stała) oraz dwukrotnie za każdy gram cukru powyżej 5g/100ml, a za napoje energetyczne nawet dziesięciokrotnie.

Podatek od wygranych w konkursach i grach losowych zostanie podniesiony z 10% do 15%, co oznacza, że zwycięzcy oddadzą państwu o połowę więcej.

Zmiany mają przynieść budżetowi państwa ponad 2,1 mld zł w 2026 roku i blisko 30 mld zł w ciągu 10 lat, co ma również promować prozdrowotne postawy

Rząd Donalda Tuska nie zwalnia tempa w kwestii wprowadzania nowych obciążeń finansowych. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przygotowany przez resort finansów, który zakłada znaczące podwyżki dwóch danin publicznych. Mowa o opłacie cukrowej oraz podatku od wygranych w grach losowych. Zmiany te odczują zarówno konsumenci sięgający po słodzone napoje, jak i szczęśliwcy, którym dopisało szczęście w grach liczbowych czy na zakładach wzajemnych.

Jak wzrośnie opłata cukrowa? Nowe, wyższe stawki za napoje

Projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym zakłada znaczący wzrost opłat za słodzone napoje. Zmiany dotkną zarówno opłaty stałej, jak i zmiennej, co bezpośrednio przełoży się na ceny produktów na sklepowych półkach. Zgodnie z projektem, stała opłata cukrowa za napoje zawierające cukry w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml lub zawierające substancje słodzące wzrośnie z 0,50 zł do 0,70 zł za litr.

To jednak nie koniec podwyżek. Dwukrotnie wzrośnie także opłata zmienna, naliczana za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml napoju – z 0,05 zł do 0,10 zł. W efekcie maksymalna wysokość opłaty za litr napoju zostanie podniesiona z obecnych 1,20 zł do 1,80 zł. Prawdziwą rewolucję odczują miłośnicy napojów energetycznych. Opłata za zawartość kofeiny lub tauryny ma wzrosnąć dziesięciokrotnie – z 0,10 zł do 1,00 zł.

Wyższy podatek od wygranych. Ile państwo zabierze z nagrody?

Drugim filarem rządowego projektu jest zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy ona osób, którym udało się wygrać w grach losowych, konkursach czy zakładach wzajemnych. Rząd chce, aby do budżetu trafiała większa część z każdej nagrody. Nowelizacja przewiduje również podniesienie zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych z 10 proc. do 15 proc. Oznacza to, że od każdej wygranej podlegającej opodatkowaniu, zwycięzca będzie musiał oddać państwu o połowę więcej niż dotychczas.

Miliardy złotych do budżetu. Rząd liczy na potężny zastrzyk gotówki

Ministerstwo Finansów nie ukrywa, że celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie wpływów budżetowych. Zgodnie z dołączoną do projektu Oceną Skutków Regulacji (OSR), nowe stawki mają przynieść państwowej kasie miliardowe zyski. Jak wynika z szacunków, tylko w 2026 roku budżet państwa ma zyskać na tych zmianach ponad 2,1 mld zł. Perspektywa długoterminowa jest jeszcze bardziej obiecująca dla finansów publicznych. W ciągu najbliższych 10 lat wpływy z podwyższonej opłaty cukrowej i podatku od wygranych mają zasilić budżet kwotą blisko 30 mld zł. Rząd argumentuje, że wyższa opłata cukrowa ma również na celu promowanie prozdrowotnych postaw konsumenckich.

Andrzej Domański IMPACT 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.