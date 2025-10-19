- Rząd Tuska planuje podwyżki opłaty cukrowej i podatku od wygranych w grach losowych, co znacząco wpłynie na ceny napojów i wysokość wygranych.
- Opłata cukrowa za słodzone napoje wzrośnie z 0,50 zł do 0,70 zł za litr (opłata stała) oraz dwukrotnie za każdy gram cukru powyżej 5g/100ml, a za napoje energetyczne nawet dziesięciokrotnie.
- Podatek od wygranych w konkursach i grach losowych zostanie podniesiony z 10% do 15%, co oznacza, że zwycięzcy oddadzą państwu o połowę więcej.
- Zmiany mają przynieść budżetowi państwa ponad 2,1 mld zł w 2026 roku i blisko 30 mld zł w ciągu 10 lat, co ma również promować prozdrowotne postawy
Rząd Donalda Tuska nie zwalnia tempa w kwestii wprowadzania nowych obciążeń finansowych. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przygotowany przez resort finansów, który zakłada znaczące podwyżki dwóch danin publicznych. Mowa o opłacie cukrowej oraz podatku od wygranych w grach losowych. Zmiany te odczują zarówno konsumenci sięgający po słodzone napoje, jak i szczęśliwcy, którym dopisało szczęście w grach liczbowych czy na zakładach wzajemnych.
Jak wzrośnie opłata cukrowa? Nowe, wyższe stawki za napoje
Projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym zakłada znaczący wzrost opłat za słodzone napoje. Zmiany dotkną zarówno opłaty stałej, jak i zmiennej, co bezpośrednio przełoży się na ceny produktów na sklepowych półkach. Zgodnie z projektem, stała opłata cukrowa za napoje zawierające cukry w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml lub zawierające substancje słodzące wzrośnie z 0,50 zł do 0,70 zł za litr.
To jednak nie koniec podwyżek. Dwukrotnie wzrośnie także opłata zmienna, naliczana za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml napoju – z 0,05 zł do 0,10 zł. W efekcie maksymalna wysokość opłaty za litr napoju zostanie podniesiona z obecnych 1,20 zł do 1,80 zł. Prawdziwą rewolucję odczują miłośnicy napojów energetycznych. Opłata za zawartość kofeiny lub tauryny ma wzrosnąć dziesięciokrotnie – z 0,10 zł do 1,00 zł.
Wyższy podatek od wygranych. Ile państwo zabierze z nagrody?
Drugim filarem rządowego projektu jest zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy ona osób, którym udało się wygrać w grach losowych, konkursach czy zakładach wzajemnych. Rząd chce, aby do budżetu trafiała większa część z każdej nagrody. Nowelizacja przewiduje również podniesienie zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych z 10 proc. do 15 proc. Oznacza to, że od każdej wygranej podlegającej opodatkowaniu, zwycięzca będzie musiał oddać państwu o połowę więcej niż dotychczas.
Miliardy złotych do budżetu. Rząd liczy na potężny zastrzyk gotówki
Ministerstwo Finansów nie ukrywa, że celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie wpływów budżetowych. Zgodnie z dołączoną do projektu Oceną Skutków Regulacji (OSR), nowe stawki mają przynieść państwowej kasie miliardowe zyski. Jak wynika z szacunków, tylko w 2026 roku budżet państwa ma zyskać na tych zmianach ponad 2,1 mld zł. Perspektywa długoterminowa jest jeszcze bardziej obiecująca dla finansów publicznych. W ciągu najbliższych 10 lat wpływy z podwyższonej opłaty cukrowej i podatku od wygranych mają zasilić budżet kwotą blisko 30 mld zł. Rząd argumentuje, że wyższa opłata cukrowa ma również na celu promowanie prozdrowotnych postaw konsumenckich.