Finał WOŚP - aukcje 2023

Podczas 31. finału WOŚP wylicytować można m.in. magiczny weekend z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską (cena przekracza już 190 tys. zł), obóz sportowy z Anną Lewandowską (cena przekracza już 40 tys. zł), łomotanie faworków z Magdą Gessler (cena 10 tys. zł) czy warsztaty kulinarne z Karolem Okrasą (cena ok. 10 tys. zł). Propozycji jest wiele. W akcję angażują się też politycy, np. Donald Tusk oferuje swoje towarzystwo podczas spaceru i obiadu w Gdańsku (już jest wycenione na ponad 120 tys. zł). Wylicytować na aukcji WOŚP można też interesujące gadżety i przedmioty. Na przykład Xiaomi, we współpracy ze światowej sławy artystą Danielem Arshamem, stworzyło limitowaną wersję smartfonu Xiaomi 12T Pro. Teraz można go zdobyć na Allegro i pomóc WOŚP-owi .Do północy w niedzielę 29 stycznia smartfon można licytować na aukcji na portalu Allegro. 25 stycznia cena wynosiła 10 099,99 złotych. Kupić można też rakietę Igi Świątek z autografem (cena przekracza 260 tys. zł) czy skórzaną kurtkę Jurka Owsiaka (cena bliska 8 tys. zł).

Wielkie firmy w akcji

W akcję angażują się też sieci handlowe. Na przykład w Biedronce przy zakupie dwóch produktów z logo WOŚP, drugi, produkt w niższej cenie, klienci nabędą 60 proc. taniej. Produkty można mieszać dowolnie. Promocją są objęte zarówno czapki z najnowszej kolekcji Biedronki z emblematem sieci i czerwonym serduszkiem, jak i pozostałe produkty z charakterystyczną grafiką orkiestrową: koszulki, skarpetki, termosy i zabawki. Oferta obowiązuje do najbliższej finałowej niedzieli handlowej 29.01 włącznie.

W sieci są także wirtualne puszki dostarczone przez Mastercard. To eSkarbonki, umożliwiające prowadzenie zbiórki na odległość, pozwalające darczyńcom na łatwy i wygodny sposób przekazania datków. Dzielenie się linkiem do własnej eSkarbonki z prośbą o wsparcie jest też dobrą okazją do odnowienia znajomości, odezwania się do przyjaciół, z którymi dawno nie mieliśmy okazji rozmawiać.

Co ciekawe, TikTok po raz pierwszy oficjalnie dołącza do Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zachęca wszystkich swoich użytkowników do wzięcia udziału w niedzielnej zbiórce. Z tej okazji w aplikacji wprowadzano specjalny efekt wizualny 31. Finału WOŚP, a film z Jurkiem Owsiakiem powita każdego, kto w niedzielę uruchomi TikToka. Najpopularniejsza na świecie platforma rozrywkowa zachęca również swoją społeczność do stworzenia wideo promującego tegoroczną edycję akcji.

