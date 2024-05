Setki tysięcy seniorów dostają grosze z ZUS! To najniższe emerytury w Polsce

Bon energetyczny podwojony? Ekspert przekonuje, że to konieczne

Groszowe emerytury otrzymuje kilkaset tys. Polaków

"Fakt" podaje, że ZUS przygotował dla dziennika raport o najniższych emeryturach. Wynika z niego, że 2 grosze emerytury otrzymuje kobieta z Biłgoraja, która przeszła na emeryturę w wieku 60 lat i odprowadziła składki za jeden dzień pracy. 3 grosze otrzymuje emerytka ze Szczecina, która także przepracowała jeden dzień. Koszt wydania decyzji o świadczeniu, który wynosi ok. 100 zł. - To nie błąd systemu. Obecnie wystarczy przepracować na oskładkowanej umowie jeden dzień, aby po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymać świadczenie. Dotyczy to osób z bardzo niewielkim stażem pracy – powiedział "Faktowi" rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. W Wałbrzychu 22 groszy emerytury otrzymuje kobieta, która przeszła na emeryturę w wieku 60 lat i odprowadziła składki za 6 miesięcy pracy, a 2,01 zł mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 72 lat i odprowadził składki za miesiąc pracy.

Co wpływa na wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS

Na emeryturę można przejść w momencie ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. O wysokości świadczenia decydują trzy składniki:

suma składek odłożonych na koncie emerytalnym w ZUS,

coroczna czerwcowa waloryzacja kapitału zebranego w ZUS,

średnia liczba lat życia wynikająca z tablic publikowanych co roku przez GUS

Im dłuższy jest staż pracy tym emerytura jest wyższa. Aby otrzymać świadczenie w wysokości najniższej emerytury, czyli obecnie 1780,96 zł brutto trzeba mieć 20 lat stażu pracy w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Seniorzy z małym stażem pracy otrzymują świadczenie niż minimalna emerytura.

