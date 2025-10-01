Waloryzacja dodatków do emerytur w 2026 roku może wynieść zaledwie 3,72%, co jest niższe niż rządowe prognozy 4,9%, ze względu na spadek inflacji.

Niższa inflacja oznacza niższe podwyżki świadczeń, gdyż waloryzacja ma rekompensować wzrost cen.

Dodatek do renty inwalidy wojennego wzrósłby o 49,55 zł (do 1382,79 zł), a większość dodatków (np. kombatancki, pielęgnacyjny) o 12,94 zł (do 348,22 zł).

Artykuł przedstawia szczegółowe wyliczenia podwyżek dla poszczególnych dodatków, zachęcając do sprawdzenia galerii.

Dodatki do emerytur w górę. Ale coraz mniej. Jeśli rząd dziś przeprowadziłby waloryzację dodatków do emerytur, to podwyżka wyniosłaby 3,72 proc. Na wskaźnik waloryzacji składają się dwa kluczowe parametry, takie jak inflacja i wzrost płac. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące inflacji. Okazało się, że we wrześniu 2025 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9 proc. w zestawieniu rok do roku. Odczyt jest niższy od oczekiwań ekonomistów (średnia prognoz zakładała lekki wzrost do 3 proc.). Zatem biorąc pod uwagę fakt, że inflacja spada szybciej niż zakładano, to i rządowa marcowa waloryzacja emerytur i dodatków do nich może być niższa niż to obecnie szacuje rząd Donalda Tuska. Jak to możliwe? W przypadku waloryzacyjnych wyliczeń obowiązuje prosta prawidłowość: im niższa inflacja, tym niższa waloryzacja. Dzieje się tak, gdyż podwyżki świadczeń dla seniorów mają w założeniu uzupełniać luki w portfelach i kieszeniach seniorów, jakie robi w nich inflacja. Przypomnijmy, że rząd Donalda Tuska zaplanował w budżecie państwa na 2026 rok wskaźnik waloryzacji emerytur i rent oraz dodatków do nich na poziomie 4,9 proc. Tymczasem ostatnie i obecne wyliczenia pokazują nam, że realnie można spodziewać się o wiele niższej podwyżki.

Waloryzacja dodatków do emerytur 3,72 proc.

O ile dokładnie wzrosłyby poszczególne dodatki do emerytur, gdyby waloryzacja wyniosła 3,72 proc.? W praktyce oznacza to, że największy wzrost dotyczyłby dodatku do renty inwalidy wojennego. Kwota ta wzrosłaby z 1333,24 zł do 1382,79 zł, co stanowi wzrost o 49,55 zł. Najmniejszy wzrost odnotowano w przypadku świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. W tym przypadku wzrost wahałby się od 0,65 zł do 12,94 zł. Większość dodatków do emerytur, takich jak dodatek kombatancki, dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie, od marca 2025 roku wynosi 348,22 zł. Przy waloryzacji na poziomie 3,72 proc. wzrosłyby one o kwotę 12,94 zł miesięcznie. Wyliczenia wszystkich dodatków znajdziesz w GALERII.

