Najnowsza waloryzacja niższa niż zakładano dotychczas. Wszystko przez wzrost płac

Waloryzacja emerytur 2024

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. Okazuje się, że we wrześniu 2024 roku średnia płaca poszła w górę o 10,3 proc. (rok do roku). Jednak to wzrost mniejszy o 0,8 proc. niż w sierpniu 2024. Jak wyjaśnia GUS, przyczyną spadku wzrostu wynagrodzeń jest to, że we wrześniu nie ma dodatkowych nagród pieniężnych. Zatem w takiej sytuacji wskaźnik waloryzacji będzie mniejszy niż można było prognozować jeszcze miesiąc temu. Wzrost wynagrodzeń to jeden z parametrów, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Zastosowawszy odpowiedni wzór matematyczny do najnowszych danych GUS, można wyliczyć wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na poziomie 5,98 proc. W takiej sytuacji najniższa emerytura, która wynosi w zaokrągleniu 1780 zł, wzrosłaby o 106 zł, osiągając tym samym poziom rzędu 1887 zł. Natomiast średnia emerytura, która to obecnie wynosi 3,5 tys. zł, poszłaby w górę o 209 zł, osiągając poziom 3709 zł. Oczywiście na najwyższy wzrost mogliby liczyć seniorzy, którzy mają wysokie świadczenia rzędu 5 tys. zł. Przy wskaźniku waloryzacji 5,98 proc. taka emerytura wzrosłaby o blisko 300 zł i wyniosłaby 5300 zł co miesiąc. Szczegółowe wyliczenia przedstawiamy w GALERII.

Po co waloryzacja emerytur

Czy takie podwyżki są znaczące dla seniorów? Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent jest odpowiedzią na wciąż wysoką inflację, ale i wysokie wzrosty płac. Celem waloryzacji świadczeń z ZUS jest zniwelowanie skutków drożyzny w portfelach emerytów i rencistów. Zatem im wyższa inflacja, tym wyższy wskaźnik waloryzacji świadczeń. Przypomnijmy, jakie były wysokie wskaźniki waloryzacji emerytur i rent, kiedy to inflacja biła rekordy i zbliżała się do 20 proc. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na początku 2023 roku. I w lutym 2023 roku prognozowaliśmy waloryzację świadczeń dla seniorów na poziomie bliskim 15 proc. Ostatecznie oficjalnie rządowa waloryzacja emerytur i rent w marcu 2024 roku wyniosła 12,12 proc.

