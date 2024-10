Waloryzacja dodatków do emerytur. O ile mogą wzrosnąć?

Waloryzacja dodatków do emerytur

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce. Z danych GUS wynika, że we wrześniu 2024 roku w zestawieniu rok do roku inflacja wyniosła 4,9 proc. Ten parametr wpływa na poziom waloryzacji świadczeń dla emerytów i rencistów. Do wyliczenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent oraz dodatków do emerytur i rent z ZUS bierze się pod uwagę inflację oraz wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę najnowsze oficjalne dane dotyczące inflacji, można wyliczyć wskaźnik waloryzacji dodatków dla emerytów z ZUS na poziomie 6,14 proc.

O tyle wzrosną dodatki do emerytur

Przy uwzględnieniu waloryzacji świadczeń dla seniorów na poziomie 6,14 proc. najbardziej mógłby wzrosnąć dodatek do renty inwalidy wojennego, który to z 1263,73 zł wzrósłby do kwoty do 1341,32 zł. Najmniej mogłoby wzrosnąć świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. W tym przypadku mamy widełki wzrostu od 1,02 zł do 20,27 zł. Większość dodatków do emerytur wynosi 330,07 zł. Takiej wysokości są m.in. takie dodatki jak dodatek kombatancki, dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie. I przy waloryzacji 6,14 proc. wrosłyby one o 20,27 zł miesięcznie. Waloryzację wszystkich dodatków prezentujemy w GALERII prezentowanej w górnej części artykułu.

Emeryci dostaną więcej pieniędzy

Dlaczego rząd każdego roku waloryzuje świadczenia dla emerytów i rencistów? Waloryzacja świadczeń dla seniorów ma wyrównać w ich portfelach straty, jakie przynosi im inflacja, czyli najprościej rzecz ujmując - wzrost cen. I im większa drożyzna, tym wyższe szanse na większą podwyżkę dla seniorów. Jeśli inflacja jest niska i wzrost wynagrodzeń jest słaby, to i seniorzy nie mają co liczyć na spore podwyżki swoich świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Przypomnijmy, jakie były wysokie wskaźniki waloryzacji emerytur i rent, kiedy to inflacja biła rekordy i zbliżała się do 20 proc. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na początku 2023 roku. I w lutym 2023 roku prognozowaliśmy waloryzację świadczeń dla seniorów na poziomie bliskim 15 proc. Ostatecznie oficjalnie rządowa waloryzacja emerytur i rent w marcu 2024 roku wyniosła 12,12 proc.

