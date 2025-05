Rosyjski gaz wciąż płynie do Polski szerokim strumieniem. Ogromna luka w przepisach

Inflacja w maju 2025

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze oficjalne dane dotyczące majowej inflacji w Polsce. Okazuje się, że inflacja w maju wyniosła 4,1 proc. Wciąż najbardziej w górę idą ceny nośników energii oraz żywności i napojów bezalkoholowych.

Zatem można już śmiało mówić o tym, że inflacja stopniowo spada i krok po kroku zbliża się do celu inflacyjnego, który to wynosi 2,5 proc. Jeśli inflacja osiągnie poziom 3,5 proc. już będzie można mówić o osiągnięciu bezpiecznego progu inflacji. Oznacza to, że wówczas podwyżki cen towarów i usług nie będą odczuwalne dla przeciętnego Kowalskiego, a polska waluta będzie miała swoją siłę.

Inflacja jest bardzo ważnym wskaźnikiem w gospodarce. Pokazuje ona skalę drożyzny, ale i jest wyznacznikiem do wyliczenia wielu ważnych świadczeń. To właśnie wskaźnik inflacji jest brany pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. I w tym przypadku mamy prawidłowość taką, że im niższa inflacja, tym niższa waloryzacja.

Czym jest inflacja

Inflacja to proces wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce w danym okresie. Oznacza to, że za tę samą kwotę pieniędzy można kupić mniej dóbr i usług niż wcześniej. Innymi słowy, inflacja powoduje spadek siły nabywczej pieniądza.

Kluczowe aspekty definicji inflacji:

Wzrost ogólnego poziomu cen: Inflacja nie oznacza wzrostu cen pojedynczych produktów, ale wzrostu średniego poziomu cen w całej gospodarce.

W danym okresie: Inflację mierzy się w określonym przedziale czasowym, najczęściej rocznym lub miesięcznym.

Spadek siły nabywczej pieniądza: Wzrost cen powoduje, że za tę samą kwotę pieniędzy można kupić mniej dóbr i usług.

Inflacja może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla gospodarki. Zbyt wysoka inflacja może prowadzić do:

Spadku siły nabywczej: Ludzie mogą kupować mniej dóbr i usług.

Niepewności gospodarczej: Firmy mogą mieć trudności z planowaniem inwestycji.

Redystrybucji dochodów: Osoby o stałych dochodach (np. emeryci) mogą tracić na inflacji.

Z drugiej strony, umiarkowana inflacja może stymulować wzrost gospodarczy, zachęcając do inwestycji i konsumpcji.

