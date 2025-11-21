- Czarzasty w piątek nada numer druku projektom ws. zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach w nocy i zakazu reklamy alkoholu
- Od 24 listopada obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w budynkach i na terenach Sejmu
- Projekt Lewicy przewiduje zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw oraz w godzinach 22:00-6:00 w całej Polsce
- Planowany jest całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piw
Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych - kiedy wejdzie w życie?
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty potwierdził w TVN24, że projekty ustaw związane z ograniczeniem dostępu do alkoholu otrzymają numer druku już w piątek, czyli dzisiaj 21 listopada. Dotyczy to zarówno zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, jak i całkowitego zakazu reklamowania napojów wyskokowych.
Trzeba być konsekwentnym. Ja wiem, że niektórym ludziom się to podoba, niektórym się to nie podoba, ale po to jest funkcja i odpowiedzialność, żeby podejmować decyzje
— podkreślił Włodzimierz Czarzasty.
Co zakłada projekt Lewicy ws. sprzedaży alkoholu?
Pod koniec września Lewica złożyła kompleksowy projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dokument przewiduje szereg restrykcji:
- Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw — całkowity i ogólnopolski, niezależnie od pory dnia. Dodatkowo alkohol nie będzie dostępny w zakładach leczniczych.
- Nocny zakaz sprzedaży alkoholu — w godzinach od 22:00 do 6:00 rano na terenie całego kraju. Ograniczenie obejmie wszystkie punkty sprzedaży.
- Zakaz reklamy alkoholu — całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piw bezalkoholowych.
- Weryfikacja wieku — obowiązkowa kontrola dokumentu tożsamości przy każdym zakupie alkoholu.
Sejm bez alkoholu od 24 listopada
W środę marszałek Włodzimierz Czarzasty podpisał zarządzenie zakazujące sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu. Zakaz wchodzi w życie 24 listopada i obejmuje wszystkie lokale gastronomiczne działające na terenie parlamentu.
To pierwszy krok w realizacji szerszej strategii ograniczenia dostępu do alkoholu, którą forsuje koalicja rządząca.
Polska 2050 z własnymi projektami antyalkoholowymi
Partia Szymona Hołowni przygotowała dwa odrębne projekty. Pierwszy umożliwi członkom Prezydium Sejmu zbadanie posła podejrzewanego o bycie pod wpływem alkoholu. Drugi wprowadza zakaz promocji i reklamy nie tylko napojów alkoholowych, ale również bezalkoholowych nawiązujących wyglądem do alkoholu.
Wszystkie trzy projekty — dwa Polski 2050 i jeden Lewicy — zostały złożone łącznie we wrześniu jako element walki z alkoholizmem w Polsce.
Jakie jeszcze ograniczenia przewidują projekty?
Propozycje Lewicy idą jeszcze dalej:
- Projekt zakazuje sprzedaży alkoholu poniżej sumy podatku akcyzowego i VAT, co ma wyeliminować promocje cenowe.
- Sprzedaż internetowa będzie możliwa wyłącznie z odbiorem osobistym po okazaniu dokumentu tożsamości.
Restrykcje mają na celu ograniczenie dostępności alkoholu, szczególnie dla młodzieży, oraz zmniejszenie poziomu spożycia napojów wyskokowych w społeczeństwie.