Największe banki w Polsce blokują klientom karty. Wiadomo już, kto stracił dostęp do pieniędzy

ING Bank Śląski podjął w poniedziałek (29 maja 2023 roku) decyzję o zablokowaniu kart płatniczych części klientów. Swoją decyzje uzasadniał kwestiami bezpieczeństwa. ING poinformował, że jeden z operatorów kart płatniczych miał lukę w systemie, która doprowadziła do wycieku danych użytkowników kart. Jak się później okazało, wyciek dotyczył również banków Santander Bank Polska oraz Millenium, które również postanowiły dokonać blokady kart płatniczych.

Wyciek danych klientów banków. Visa z oficjalnym komunikatem

Jak przytacza TVN24 Biznes operatorem u którego doszło do wycieku danych jest Visa, która przekazała portalowi oficjalny komunikat. "W przypadku, gdy sprzedawcy, nasi klienci lub partnerzy informują nas o jakichkolwiek chwilowych naruszeniach ich zabezpieczeń, które narażają informacje o rachunkach płatniczych na ryzyko, dbamy o to, by odpowiednie, potencjalnie dotknięte zdarzeniem banki otrzymały stosowną informację. Działania te wynikają z naszej roli w zakresie ochrony oraz zapewniania funkcjonowania ekosystemu płatności i pozwalają bankom na podjęcie odpowiednich kroków w celu ochrony posiadaczy kart (...). W ramach tego incydentu systemy Visa nie doznały żadnych naruszeń i nadal funkcjonują bez zakłóceń".

Klienci powinni złożyć wnioski o wyrobienie nowych kart

Nie jest wiadome, które banki oraz ilu klientów zostało dotkniętych wyciekiem. Jak informuje portal salon24.pl "klienci, których karty zostały zablokowane, powinni złożyć wnioski w swoich bankach o wyrobienie nowych kart płatniczych".

