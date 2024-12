Kolejna awaria w PKO BP

We wtorek, 10 grudnia, klienci PKO Banku Polskiego znów zaczęli zgłaszać problemy z dostępem do aplikacji mobilnej IKO. To już drugi dzień z rzędu - w poniedziałek, 9 grudnia, w godzinach popołudniowych również doszło do awarii systemu. Późnym wieczorem, po godzinie 23, bank ogłosił, że aplikacja znów działa poprawnie. Jak widać, na krótko.

Bank potwierdził wiadomość o awarii w mediach społecznościowych: „Występują utrudnienia w logowaniu do aplikacji IKO. Serwis transakcyjny iPKO i karty płatnicze działają bez problemów. Pracujemy nad jak najszybszym dostępnością aplikacji. Przepraszamy” – napisał PKO Bank Polski.

Brak dostępu do m-bankowości oznacza jednak, że nie jest możliwe np. dokonanie przelewu BLIK lub opłacenie zakupów za pomocą BLIK-a.

Wystepują utrudnienia w logowaniu do aplikacji IKO. Serwis transakcyjny iPKO i karty płatnicze działają bez problemów. Pracujemy nad jak najszybszym dostępnością aplikacji. Przepraszamy.— PKO Bank Polski (@PKOBP) December 10, 2024

Jak działa aplikacja IKO?

Aplikacja mobilna IKO, dostępna na telefonach z systemami Android, iOS i Huawei, umożliwia zarządzanie kontem i finansami przez 24 godziny na dobę. W aplikacji IKO można dokonywać mobilnych płatności m.in. zbliżeniowo lub BLIK-iem, otwierać dodatkowe konta, zakładać lokaty, a także kupić bilet na komunikację miejską oraz zapłacić za parking. PKO Bank Polski podaje na swojej stronie internetowej, że jego aplikacja mobilna i bankowość online zdobyły prawie 10/10 punktów w międzynarodowym rankingu Finnscore.