Polacy masowo likwidują działalność gospodarczą

W 2024 r. z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zniknęło 25 tys. spółek, o 1,5 tys. więcej niż rok wcześniej. Natomiast wykreśleń indywidualnych działalności gospodarczych z CEiDG było 188,6 tys., czyli mniej niż w 2023 r. Rekord padł w kategorii zawieszonych działalności gospodarczych. W ubiegłym roku było ich 375,5 tys., czyli o 2 proc. więcej niż w 2023 r. W 2024 r. wznowiono też 190,6 tys. działalności - wylicza "PB".

"Wykreślenia spółek z KRS czy indywidualnych działalności to zjawisko jak najbardziej naturalne. Nic złego w polskiej gospodarce się nie dzieje. (...) Wiele działalności jest rejestrowanych tylko po to, by przez pewien czas korzystać z niższych składek na ZUS. Potem następuje kalkulacja, czy warto dalej prowadzić daną działalność. (...) Działalność zawiesza się wówczas, gdy pojawiają się przejściowe trudności w jej wykonywaniu albo w przypadku sezonowości. Gdy warunki się poprawią, wiele osób wznawia działalność. Zawieszenia są zazwyczaj płynnym zjawiskiem" - mówi gazecie prezes Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG) Jarosław Nowrotek.

Jak podkreśla Nawrotek, "dużą liczbę zakładanych tzw. spółek celowych, czyli potrzebnych do określonego celu czy projektu biznesowego. Po jego osiągnięciu czy realizacji takie spółki są po prostu wykreślane z rejestru".

Prezes COIG przypomina też, że w 2024 r. rekordowo dużo było zarówno utworzonych spółek, jak również zarejestrowanych indywidualnych działalności. - W efekcie na rynku powiększyła się liczba zarówno spółek, jak też osobistych działalności gospodarczych — mówi prezes COIG.

W 2024 r. w KRS pojawiło się aż 57,7 tys. spółek, a w CEiDG 295,7 tys. indywidualnych działalności.