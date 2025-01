Alkotubki w Polsce zakazane! Tylko do tego dnia można je sprzedawać

Duża hurtownia motoryzacyjna bankrutuje. Jaka jest przyczyna?

Polska hurtownia bankrutuje. Jak informuje portal money, firma "ma 150 placówek w całym kraju i dysponuje powierzchnią magazynową wynoszącą 35 tysięcy metrów kwadratowych. Obsługuje ponad 150 tysięcy klientów, a jej działalność wykracza poza granice Polski, obejmując między innymi rynki: niemiecki, litewski, łotewski, estoński, fiński, czeski oraz słowacki".

Jak cytuje portal "nie da się ukryć, że sygnały o tym, że płynność Hurtowni Gordon mogła ulec pogorszeniu, do nas docierały. Sytuacja pogarszała się stopniowo. Z miesiąca na miesiąc otrzymywaliśmy coraz mniej towaru, a półki w oddziałach systematycznie się opróżniały. Obecnie pozostaliśmy tylko z tym asortymentem, który jest aktualnie na stanie. Praktycznie dostaw już nie ma" - zdradza pracownik hurtowni.

Money informuje, że firma zmagała sie z zatorami płatniczymi. Jak czytamy "pierwsze poważne sygnały o problemach pojawiły się w 2020 roku, gdy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wobec hurtowni w związku z zatorami płatniczymi. Sytuacja pogorszyła się do tego stopnia, że w 2024 roku urząd nałożył na przedsiębiorstwo karę finansową w wysokości ponad 1,3 mln zł".

Portal zwraca uwagę jednocześnie na spadającą rentowność spółki. Jak czytamy "w 2022 roku Hurtownia Motoryzacyjna Gordon zanotowała całkowite przychody netto ze sprzedaży na poziomie 827,2 mln zł, co stanowiło wzrost o 3,43 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim".

Money wylicza, że "wartość sprzedaż towarów i materiałów w tym czasie wyniosła 815,9 mln zł, wykazując relatywnie niewielki wzrost o 2,62 proc. rok do roku. Jednocześnie spółki powiązane wygenerowały przychód w wysokości 103,3 mln złotych, co oznacza znaczący wzrost o 61,73 proc".

Jak ocenia portal "niepokojącym sygnałem był wyraźny wzrost kosztów operacyjnych - w 2022 roku skoczyły do poziomu 814,6 mln zł, czyli o 2,83 proc. więcej niż w roku 2021. Szczególnie wyraźnie wzrosły koszty wynagrodzeń - o 40,05 proc. do kwoty 44,4 mln zł oraz ubezpieczeń społecznych - o 42,52 proc. do 8,6 mln zł".

Money przypomina, że branża tonie w długach. Według raportu BIG InfoMonitor, zadłużenie branży motoryzacyjnej w Polsce osiągnęło prawie 1,5 mld zł.

" Zobowiązania sprzedawców hurtowych i detalicznych samochodów oraz firm naprawiających pojazdy wyniosły ponad 1,2 mld zł. Dodatkowo segment wynajmu i dzierżawy aut odnotował zadłużenie przekraczające 217 mln zł. Problemy finansowe branży potęgują zatory płatnicze" czytamy.