Następny krok do budowy CPK. Podpisano ważną umowę

Hiszpanie pomogą zbudować Kolej Dużych Prędkości

"Spółka CPK podpisała umowę z hiszpańską firmą inżynieryjną INECO na doradztwo techniczne przy projektowaniu i budowie Kolei Dużych Prędkości. Partner CPK ma bogate doświadczenie przy planowaniu, projektowaniu i budowie sieci KDP w Hiszpanii, która liczy prawie 4 tys. km linii szybkich kolei i jest obecnie najdłuższa w Europie" - przekazała w komunikacie spółka Centralny Port Komunikacyjny. Dodano, że kontrakt o wartości ok. 2 mln zł został zawarty na cztery lata.

Wskazano, że w zakres umowy wchodzą specjalistyczne konsultacje techniczne w sprawie rozwiązań stosowanych w projektach Kolei Dużych Prędkości (KDP), np. dotyczące budowy długich tuneli kolejowych, wdrażania systemu zasilania 2x25 kV AC, projektowania rozjazdów KDP, wdrażania systemu kierowania ruchem kolejowym ERTMS (Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym) i certyfikacji linii. "Inżynierowie CPK i INECO mogą wymieniać doświadczenia m.in. podczas warsztatów technicznych online, w formie raportów technicznych i w trybie bieżących zapytań mailowych i telefonicznych" - wyjaśniono.

Zwrócono uwagę, że INECO ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży KDP w Hiszpanii, na wszystkich etapach tamtejszych inwestycji: od studiów wykonalności i projektów budowlanych poprzez oddawanie linii do eksploatacji i kontrakty na utrzymanie sieci.

480 km nowych linii Kolei Dużych Prędkości

Zgodnie z założeniami spółki CPK do 2032 r. zostanie zbudowany i oddany do użytku odcinek KDP Warszawa – Łódź, co zbiegnie się w czasie z przeniesieniem ruchu lotniczego na nowe Lotnisko CPK. Pozostałe odcinki tzw. linii Y, czyli Łódź – Wrocław i Sieradz – Poznań, mają powstać do 2035 r. W sumie daje to ok. 480 km nowych linii KDP, które są obecnie w Polsce na etapie zaawansowanego projektowania, a w przypadku tunelu w Łodzi prac przygotowawczych i budowlanych.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana na mocy artykułu Ustawy z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę CPK - nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

