Wiceprezes BGK Kliś: CPK powinno powstać

Dzięki funduszom z BGK przyspieszy cyfryzacja polskich firm

Jak mówił wiceprezes Kliś, akurat ja jestem wiceprezesem, który odpowiedzialny jest w dużej mierze za obszar infrastruktury transportu i takim elementem, o którym ja mogę powiedzieć ze swojej strony, to niewątpliwie jest kwestia centralnego portu komunikacyjnego (CPK). To będzie duże wyzwanie zwłaszcza jeśli chodzi o rozwój transportu kolejowego - mówił Kliś. Jak dodał, "kolej jest takim oczkiem w głowie dzisiaj dla każdego, kto zajmuje się tą infrastrukturą transportu".

Jak wyjaśniał, BGK jedynie nadzoruje Fundusz Kolejowy i Krajowy Fundusz Drogowy.

"My jako bank jesteśmy operatorem tych funduszy, ale decyzje o rozdysponowaniu środków podejmuje minister infrastruktury. Nie zarządzamy tymi funduszami na zasadzie właścicielskich. Nasze działania skupiają sie wokół pozyskania finansowania na dane projekty inwestycyjne" -zaznaczał wiceprezes Kliś z BGK.

W Karpaczu, podczas Forum, BGK podpisał również umowę z ministerstwem cyfryzacji, dzięki której przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pożyczek na transformację cyfrową w oparciu o technologie chmurowe, sztuczną inteligencję, Internet Rzeczy i big data. Projekt jest ważną częścią Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Łączna kwota nowego instrumentu finansowego dla przedsiębiorców to 650 mln euro. Pożyczki mają stymulować inwestycje w nowoczesne technologie, które z kolei przyczynią się do wzrostu innowacyjności i efektywności polskich firm. Wsparcie skierowane będzie przede wszystkim do przedsiębiorstw, które wykazują gotowość do przeprowadzenia głębokiej transformacji operacyjnej i biznesowej przy użyciu technologii chmurowych.

Prezes Kliś ocenił, że jest to krok milowy dla polskich przedsiębiorców w kwestii cyfryzacji. "Czyli żeby było prościej, łatwiej i żeby ta zmiana, ta digitalizacja postępowała w sposób dużo szybszy niż do tej pory" -ocenił Kliś z BGK.

Cała rozmowa w załączonym materiale wideo.

FORUM EKONOMICZNE 2024 - Maciej Kliś