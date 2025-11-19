I Narodowy Kongres "Nauka dla Biznesu" odbędzie się 19-21 listopada 2025 roku w Warszawie, będąc największym w Polsce wydarzeniem łączącym naukę z gospodarką.

Kongres, z udziałem premiera Donalda Tuska i ministra nauki Marcina Kulaska, ma na celu skrócenie drogi "od pomysłu do przemysłu" i wzmocnienie polskiej gospodarki innowacjami.

Wydarzenie oferuje trzy ścieżki tematyczne, liczne panele dyskusyjne oraz strefę wystawienniczą, stwarzając platformę do dialogu i wymiany doświadczeń.

Wśród prelegentów znajdzie się dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, który podkreśli znaczenie współpracy nauki i biznesu dla budowania gospodarki opartej na wiedzy.

Kongres "Nauka dla Biznesu": Inicjatywa na rzecz rozwoju

W dniach 19-21 listopada 2025 roku w Warszawie odbędzie się I Narodowy Kongres "Nauka dla Biznesu". To największe w Polsce wydarzenie poświęcone współpracy środowiska naukowego z gospodarką. Inicjatorem Kongresu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a organizatorem podległa MNiSW Sieć Badawcza Łukasiewicz. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest partnerem strefy wystawienniczej.

Kongres poświęcony nauce i biznesowi podzielony jest na trzy ścieżki tematyczne, realizowane w różnych halach EXPO XXI:

Ścieżka A: Innowacje – Transfer – Rozwój (Hala A)

Ścieżka B: Biznes – Technologia – Przewaga (Hala B)

Strefa wystawiennicza

Uroczysta inauguracja Kongresu zgromadzi najważniejsze osobistości polskiej polityki i nauki. Swój udział potwierdzili m.in.: Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów; Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałek Senatu RP; dr inż. Marcin Kulasek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do nawiązania kontaktów z decydentami i liderami opinii, którzy kształtują przyszłość polskiej nauki i gospodarki. Podczas Kongresu odbędą się liczne panele dyskusyjne, poświęcone kluczowym zagadnieniom związanym z współpracą nauki i biznesu. Przykładowe tematy to: "Chemia dla przemysłu", "Nauka i Biznes – naczynia połączone", "Jak przygotować firmę na innowacje i współpracę z nauką?". Partnerem wydarzenia jest Super Biznes.

Dr inż. Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podkreśla: – Istotą Kongresu jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą skrócić drogę „od pomysłu do przemysłu”. Dodaje również: – Liczę, że zacieśnienie współpracy środowisk akademickich z przedsiębiorcami zaowocuje patentami i wdrożeniami, wzmacniającymi polską gospodarkę.

Honorowy patronat premiera Donalda Tuska dodatkowo podkreśla rangę Kongresu i jego znaczenie dla przyszłości krajowych innowacji.

Misja: Gospodarka oparta na wiedzy

Celem Kongresu jest budowa platformy dialogu oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i biznesu. Wśród gości specjalnych znajdzie się dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, drugi Polak w kosmosie. Jego wystąpienie, zatytułowane „Misja: gospodarka oparta na wiedzy. Jak dzięki współpracy nauki i biznesu możemy sięgać gwiazd?”, odbędzie się w pierwszym dniu Kongresu.

Dr Uznański-Wiśniewski podkreśla: – Kiedy leciałem w kosmos, stały za mną setki naukowców, inżynierów, przedsiębiorców i urzędników. Każdy z nas był częścią większej układanki. Tak samo działa gospodarka oparta na wiedzy. Kiedy nauka i biznes współpracują, możemy sięgać gwiazd.

Eksperci będą debatować m.in. nad innowacjami w sektorze obronnym oraz tworzeniem synergii wojska, nauki i przemysłu, a także suwerennością technologiczną Polski. To szczególnie istotne w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i konieczności wzmocnienia bezpieczeństwa państwa.

Prof. dr hab. inż. Marek Gzik, wiceminister nauki, zaznacza: – Potrzebujemy realnych pomostów między laboratoriami a rynkiem – Kongres Nauka dla Biznesu powstał właśnie z tej potrzeby. Wierzę, że zainicjuje on stałą platformę współpracy, która będzie źródłem innowacji dla naszego kraju.

I Narodowy Kongres „Nauka dla Biznesu” odbędzie się w dniach 19-21 listopada w halach EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. Do udziału w Kongresie zarejestrowało się już ponad 2 tys. uczestników z instytutów, uczelni, startupów i przedsiębiorstw. Osoby zainteresowane bezpłatnym biletem wciąż mogą zarejestrować się na stronie Kongresu. Wszystkie wystąpienia będą transmitowane na żywo przez kanał na YouTube: @NaukaDlaBiznesu.

